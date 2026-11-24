Si chiude con un’assoluzione il caso dei due fratelli accusati di aver sottratto circa 21 milioni di euro in criptovalute in appena 12 secondi, sfruttando un difetto nella blockchain di Ethereum. A deciderlo è stata la giudice distrettuale statunitense Jessica Clarke, che ha prosciolto Anton e James Peraire Bueno, entrambi ex studenti del Massachusetts Institute of Technology. La sentenza arriva a un anno di distanza da un processo annullato, quando la giuria non era riuscita a trovare un accordo sulla colpevolezza dei due imputati in quello che era stato descritto come uno schema senza precedenti.

Il punto centrale, nelle parole della giudice, non riguardava la moralità di quanto accaduto. Clarke lo ha messo nero su bianco spiegando che la questione davanti alla Corte non era stabilire se la condotta dei fratelli Peraire Bueno fosse giusta o morale, e nemmeno se avesse violato reati mai contestati. Bisognava capire soltanto se le prove emerse nel dibattimento, lette nel modo più favorevole all’accusa, potessero sostenere una condanna per frode telematica e per i reati collegati.

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Perché la giudice ha prosciolto i due fratelli

La risposta è stata negativa. Secondo la giudice il governo non è riuscito a dimostrare che i due abbiano fatto dichiarazioni false rilevanti mentre mettevano in atto il loro piano. Proprio per questo la richiesta della difesa è stata accolta e per entrambi è stata pronunciata una sentenza di assoluzione. Un dettaglio tutt’altro che marginale, perché l’impianto accusatorio poggiava in gran parte sull’idea di un inganno vero e proprio ai danni delle vittime.

I due erano stati arrestati a maggio 2024, uno a Boston e l’altro a New York, con l’accusa di frode telematica e riciclaggio di denaro. In caso di condanna avrebbero rischiato fino a 20 anni di carcere per ciascun capo d’imputazione. Una prospettiva pesante che ora, con il proscioglimento, viene meno.

Come sarebbe stato organizzato l’attacco a Ethereum

Stando alla ricostruzione dei procuratori, i fratelli avrebbero manipolato i meccanismi di validazione delle transazioni sulla blockchain. In pratica avrebbero avuto accesso a operazioni private ancora in attesa, le avrebbero modificate impossessandosi dei fondi delle vittime e poi si sarebbero rifiutati di restituire il denaro quando è stato loro chiesto. L’atto d’accusa sosteneva inoltre che, durante la preparazione cominciata a dicembre 2022, i due avessero studiato con attenzione le abitudini di trading dei loro bersagli, prendendo anche precauzioni per nascondere sia i proventi sia la propria identità.

Tra le contestazioni c’era pure l’utilizzo di numerosi indirizzi di criptovaluta, di piattaforme di scambio estere e di società di comodo. Dopo il colpo, sempre secondo l’accusa, i fondi sarebbero stati spostati attraverso una lunga catena di transazioni pensata per confonderne origine e proprietà.

Il cuore tecnico della vicenda riguarda il codice del relay MEV Boost. I procuratori hanno spiegato che i fratelli avrebbero prima lanciato una serie di “transazioni esca” per individuare i trader da colpire. Poi avrebbero sfruttato una vulnerabilità di quel software, inducendo il relay a rivelare in anticipo l’intero contenuto di un blocco proposto, che sarebbe stato quindi riordinato a loro vantaggio. È proprio questo riordino del blocco su Ethereum, nella fase successiva, ad aver portato secondo l’accusa al furto di circa 21 milioni di euro ai danni dei trader presi di mira.

Non finisce qui. Durante tutto il percorso i due avrebbero cercato online informazioni su come portare a termine l’attacco, su come nascondere il proprio coinvolgimento nell’exploit e su come ripulire i guadagni passando per exchange con controlli d’identità poco rigorosi. I procuratori avevano anche sottolineato che i fratelli si erano rivolti ad avvocati esperti di criptovalute, di procedure di estradizione e proprio dei reati elencati nell’atto d’accusa.

Fonte: TecnoAndroid