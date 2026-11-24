Apple ha annunciato l’apertura di un nuovo Apple Store nel Regno Unito, all’interno del centro commerciale The Oracle di Reading in Inghilterra. L’inaugurazione è fissata per giovedì 3 dicembre e non porta semplicemente un negozio in più sulla mappa. Si tratta di uno spazio rinnovato e modernizzato che prende il posto di quello già presente nella stessa struttura, con un design completamente nuovo che segna un cambio di passo rispetto al passato.

Il punto vendita attuale non resterà aperto in parallelo. Il colosso tecnologico ha infatti confermato che lo store esistente nel centro commerciale chiuderà definitivamente il 1° dicembre, proprio come parte di questa fase di transizione. Tra la chiusura del vecchio negozio e il debutto del nuovo passeranno quindi appena due giorni, un intervallo molto breve che di fatto limita al minimo il periodo in cui i clienti della zona resteranno senza un riferimento fisico del marchio a Reading.

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Apple Store a Reading: un volto nuovo per lo store di The Oracle

Il nome scelto per il negozio è Apple The Oracle, in linea con la consuetudine della società di battezzare i propri punti vendita in base al luogo che li ospita. La parola chiave dell’operazione è modernizzazione. L’azienda parla di uno store nuovo e aggiornato, pensato per sostituire la versione precedente con un ambiente dal design inedito. L’annuncio però non entra nei particolari dell’allestimento interno né descrive nel dettaglio come cambierà l’esperienza per chi varcherà la soglia dal 3 dicembre in avanti.

Quello che emerge con chiarezza è la volontà di non abbandonare Reading ma di rafforzare la propria presenza in città puntando su un negozio rinnovato. Il trasloco avviene all’interno dello stesso centro commerciale, quindi per i clienti abituali il riferimento geografico resta praticamente invariato. Cambia lo spazio, cambia l’impostazione, ma la destinazione rimane la stessa e chi era solito recarsi a The Oracle per acquisti o assistenza continuerà a trovare il marchio nello stesso luogo.

Basingstoke perde il suo negozio

La notizia dell’apertura arriva insieme a una chiusura che pesa sul bilancio complessivo. Apple Festival Place, il negozio situato nella vicina Basingstoke, ha abbassato le serrande per sempre sabato scorso. Il risultato finale è che il Regno Unito si ritrova con uno store in meno rispetto a prima. Da un lato Reading guadagna uno spazio più moderno al posto di quello vecchio, dall’altro Basingstoke resta senza il proprio punto vendita ufficiale e il conteggio nazionale scende di un’unità.

Le due operazioni sembrano procedere di pari passo. La chiusura di Festival Place e il rinnovamento di The Oracle avvengono a pochi giorni di distanza e riguardano due località vicine tra loro, il che lascia intendere una riorganizzazione della presenza del marchio in quest’area dell’Inghilterra. La società ha comunque voluto rassicurare sul fronte del personale, un aspetto che in casi del genere suscita sempre attenzione.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, tutti i dipendenti che lavoravano nello store di Festival Place avranno la possibilità di proseguire la propria attività presso Apple The Oracle oppure in altre sedi della società. Il personale del negozio chiuso a Basingstoke potrà dunque trasferirsi nel nuovo spazio di Reading, che apre le porte giovedì 3 dicembre, o in un’altra struttura del marchio.

Fonte: TecnoAndroid