Il Black Friday DAZN 2026 è partito oggi, 23 novembre 2026, e porta con sé tagli di prezzo che arrivano fino al 50% sui primi 12 mesi di tutti gli abbonamenti annuali con pagamento rateizzato. La piattaforma di streaming sportivo ha ritoccato al ribasso l’intero listino dei piani Sports, Goal, MyClubPass, Full e Family, con tariffe che partono da 7,99 euro al mese.

Le promozioni si attivano direttamente dalla pagina principale del portale DAZN e sono riservate ai nuovi utenti oppure a chi possiede già un account ma senza sottoscrizioni in corso. Salvo variazioni dell’ultima ora, la finestra promozionale resterà aperta fino al 7 dicembre 2026. Gli sconti valgono solo per le formule con vincolo di un anno e fatturazione mensile dilazionata, ognuna pensata per un tipo diverso di spettatore.

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Quanto costano i cinque pacchetti in offerta

Il punto d’ingresso della gamma è DAZN Sports, che scende a 7,99 euro al mese invece di 11,99 euro. Dentro c’è parecchia pallavolo, nazionale e internazionale, con SuperLega, Serie A1 femminile, Champions League, Mondiale per Club e Nations League. A questa si aggiungono il basket europeo e FIBA, il tennis ATP Challenger, la NFL, LIV Golf, la boxe, la Serie A Women Athora e i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

Chi guarda soprattutto il pallone può puntare su DAZN Goal, proposto a 9,99 euro al mese anziché 13,99 euro. Il pacchetto comprende 3 partite per ogni turno di Serie A Enilive in coesclusiva (sabato alle 20:45, domenica alle 18:00 e lunedì alle 20:45), tutta la Serie BKT, LaLiga EA Sports, la Copa del Rey, la FA Cup e una selezione di campionati esteri. Restano fuori gli altri sport e i canali Eurosport.

Lo sconto più consistente riguarda MyClubPass, che passa da 29,99 a 14,99 euro al mese, praticamente la metà. Permette di seguire tutte le partite, in casa e in trasferta, di una sola squadra di Serie A scelta al momento dell’iscrizione, con approfondimenti dedicati e gli highlights dell’intera giornata. Se il club dovesse retrocedere a fine stagione, l’abbonamento coprirà la Serie BKT fino alla naturale scadenza del contratto annuale, senza rinnovo tacito.

Il piano DAZN Full costa 19,99 euro al mese invece di 36,99 euro ed è considerato quello più conveniente dell’iniziativa. Garantisce l’accesso a tutto il palinsesto della piattaforma, comprese le 10 partite per giornata della Serie A Enilive, i canali tematici dei club e i due canali principali di Eurosport. In cima al listino c’è DAZN Family a 39,99 euro al mese anziché 61,99 euro, che sostituisce la precedente offerta di lancio da 49,99 euro. Oltre al catalogo sportivo completo include i 4 canali Eurosport aggiuntivi (3, 4, 5 e 6) e il piano Base con Pubblicità di HBO Max, attivabile dalla sezione Il mio account e utilizzabile tramite app o sito dedicato in Full HD su 2 schermi.

Dispositivi, opzioni extra e condizioni contrattuali

La visione in contemporanea cambia a seconda del profilo scelto. Sports, Goal, MyClubPass e Full consentono di guardare i contenuti su 2 dispositivi solo se collegati alla stessa rete internet di casa, mentre in mobilità resta possibile usarne uno soltanto. Chi sottoscrive Full può comunque aggiungere l’opzione Utente Aggiuntivo a 25 euro al mese per sbloccare una seconda rete. Family invece permette fin da subito la riproduzione simultanea su 2 dispositivi connessi a reti diverse.

Per chi ha Goal o MyClubPass rimane disponibile il Pass Giornata a 19,99 euro una tantum, che sblocca tutte le altre partite della Serie A Enilive di un turno specifico di campionato.

Fonte: TecnoAndroid