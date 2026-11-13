Cupra Terramar VZ5 nei test: il SUV col cinque cilindri di RS3

Il gruppo Volkswagen sta per aggiungere un terzo modello alla ristretta famiglia del celebre cinque cilindri turbo da 2.5 litri, e questa volta sul cofano non ci sarà alcun logo RS. Le ultime foto spia mostrano infatti una Cupra Terramar VZ5 in fase di collaudo, un SUV di punta che segue le orme di Formentor VZ5 e che dovrebbe adottare lo stesso motore di Audi RS3. Un’operazione che, oltre a regalare alla gamma Cupra una versione di vertice, potrebbe contribuire a tenere in vita uno dei propulsori più amati dagli appassionati.

A guardarlo nelle immagini, il prototipo non si distingue granché dalle altre versioni già in listino, compresa la Terramar VZe. E probabilmente è proprio questa l’intenzione. Anche Formentor VZ5 appare quasi identica ai modelli meno potenti, tanto da passare per una sorta di vettura in incognito, e lo stesso approccio potrebbe valere per la nuova arrivata. Se l’aspetto non attira l’attenzione, il suono sì. Secondo i fotografi che l’hanno sorpresa, questa Terramar ha riempito l’aria attorno al Nürburgring con la voce inconfondibile del cinque cilindri sovralimentato.

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Il futuro del cinque cilindri tra Euro 7 e nuovi mercati

All’inizio del 2026 era emerso che Audi sarà costretta a mandare in pensione RS3 nel terzo trimestre del 2027, perché il modello non riuscirà a rispettare la normativa sulle emissioni Euro 7. Il 2.5 litri però potrebbe ottenere una seconda vita nei mercati con regole meno severe, tra cui gli Stati Uniti. Questo permetterebbe alla casa dei quattro anelli di continuare a produrlo anche dopo l’uscita di scena della sua sportiva compatta. Non solo. Il costruttore ha anche manifestato l’intenzione di valutare un’elettrificazione del motore cinque cilindri, qualora servisse a renderlo compatibile con i limiti europei.

Sulla Terramar VZ5 l’unità dovrebbe offrire la stessa grinta vista su Formentor VZ5. Significa 384 cavalli e 480 Nm di coppia, scaricati sulle quattro ruote attraverso un cambio automatico doppia frizione a sette rapporti. Ma i numeri raccontano solo una parte della storia, perché questo propulsore è adorato soprattutto per il sound, un elemento capace da solo di cambiare il modo di vivere la guida. Lo scatto da 0 a 100 km/h dovrebbe richiedere circa 4,2 secondi. Non è il dato di Audi RS3, ma resta comunque un valore di tutto rispetto per un SUV.

Scarichi, freni e produzione della Terramar VZ5

Su Formentor VZ5 il dettaglio estetico più evidente rispetto alle altre versioni è l’impianto di scarico con quattro terminali sovrapposti, disposti in modo simile a quanto visto un tempo su Lexus ISF e Ferrari California. Curiosamente il prototipo della Cupra Terramar VZ5 non presenta questa soluzione e sembra montare i normali quattro terminali delle varianti VZ e VZe. Nulla esclude che la configurazione cambi sul modello destinato alla produzione.

Anche il frontale è quello già conosciuto, con la stessa griglia grigio scuro e le medesime prese d’aria delle altre Terramar. Allo stesso modo i cerchi non sembrano particolari e nemmeno l’impianto frenante, che mantiene le pinze anteriori color bronzo. La produzione mondiale di Formentor VZ5 è limitata a sole 4.000 unità e Cupra potrebbe decidere di contingentare anche quella del nuovo SUV sportivo, anche se per ora non ci sono conferme in tal senso. Il debutto della Terramar VZ5 è atteso nei primi mesi del 2027.

Fonte: TecnoAndroid