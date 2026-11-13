God of War Laufey, la Collector’s Edition non include il gioco

Sony ha annunciato a sorpresa una Collector’s Edition di God of War Laufey, una versione limitata pensata espressamente per i collezionisti. C’è però un particolare che ha subito acceso il dibattito tra gli appassionati: questa edizione speciale non include il gioco. Una scelta che non è passata inosservata e che sta facendo discutere parecchio chi segue da vicino la saga.

La notizia è arrivata praticamente senza alcun preavviso, come un fulmine a ciel sereno. E proprio il momento in cui è stata diffusa la rende ancora più curiosa. Negli ultimi tempi l’impressione diffusa era che il colosso giapponese stesse perdendo progressivamente interesse verso le edizioni da collezione, e lo stesso discorso sembrava valere anche per i giochi su supporto fisico in generale.

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Un annuncio che nessuno si aspettava

Chi teneva d’occhio le mosse di Sony aveva ormai quasi messo da parte l’idea di vedere nuove edizioni limitate dedicate ai grandi franchise di casa. La sensazione era quella di un’azienda sempre meno attenta al mercato delle confezioni speciali, quelle che per anni hanno riempito gli scaffali degli appassionati più affezionati. Ecco perché l’arrivo di una limited edition per God of War Laufey ha colto di sorpresa una buona fetta del pubblico.

Per molti fan si tratta comunque di un segnale interessante. Il fatto che un marchio così importante come God of War riceva un trattamento dedicato ai collezionisti dimostra che l’interesse verso gli oggetti fisici legati ai videogiochi non è affatto sparito. Anzi, l’annuncio sembra andare in direzione opposta rispetto a quella che molti davano ormai per scontata.

Perché l’assenza del gioco divide la community

Il vero nodo della questione riguarda il contenuto della confezione. La Collector’s Edition di God of War Laufey non comprende il titolo, e questo significa che chi decide di acquistarla dovrà procurarsi il gioco separatamente. Una formula che trasforma l’edizione in un prodotto pensato quasi esclusivamente per chi vuole arricchire la propria collezione, più che per chi cerca un pacchetto completo da giocare fin da subito.

È proprio su questo punto che si concentra la discussione tra i fan. Da una parte c’è chi considera naturale che un’edizione da collezione contenga anche il videogioco, visto che di solito è proprio quello il cuore dell’intero pacchetto. Dall’altra c’è chi guarda soprattutto agli oggetti esclusivi e vede la confezione come un acquisto a sé, slegato dal titolo vero e proprio. Due punti di vista piuttosto distanti, che spiegano bene perché l’annuncio abbia generato reazioni così diverse. Al di là delle opinioni, resta il dato concreto di un’iniziativa che rompe un periodo di apparente disinteresse. God of War Laufey avrà quindi la sua versione per collezionisti, in tiratura limitata, annunciata a sorpresa da Sony e già al centro di un acceso confronto tra gli appassionati della serie.

Fonte: TecnoAndroid