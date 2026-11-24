Smarrire il biglietto ritirato al casello d’ingresso è una di quelle disavventure che possono costare parecchio a chi viaggia in autostrada, e il nuovo Codice della strada rischia di rendere la questione ancora più nebulosa. Oggi la regola è piuttosto chiara. Senza il titolo di ingresso, il pedaggio viene calcolato prendendo come riferimento la stazione più lontana della rete, tenendo conto della classe del veicolo. Con la revisione del testo in corso, però, questa previsione potrebbe non comparire più in modo esplicito nella legge.

A notare l’assenza è stato il Servizio Bilancio della Camera, che ha passato al setaccio il decreto legislativo sottoposto all’esame delle commissioni parlamentari. Il criterio attualmente fissato dall’articolo 176, comma 16 del Codice in vigore non risulta ripreso nell’articolo 48 della nuova versione, cioè proprio dove avrebbe dovuto trovare posto. I tecnici parlamentari hanno quindi chiesto chiarimenti sulle conseguenze di questa mancata previsione, che a prima vista sembra un dettaglio ma in realtà tocca da vicino milioni di automobilisti.

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Biglietto smarrito, la regola sopravvive nelle convenzioni

La disposizione sul biglietto smarrito non sparirebbe del tutto. Potrebbe infatti continuare a essere applicata grazie alle convenzioni firmate tra lo Stato e le società concessionarie autostradali, pur senza essere riportata nella normativa generale. Una strada percorribile, almeno sulla carta, che però solleva dubbi sulla sua reale efficacia e sulla certezza dei criteri con cui verrebbe stabilita la tariffa da pagare quando il tagliando va perso.

La partita, del resto, non riguarda soltanto chi si mette al volante. In gioco ci sono anche gli equilibri economici dei gestori. Se la regola dovesse venire meno, gli incassi derivanti dai pedaggi potrebbero ridursi e, stando alle osservazioni contenute nell’analisi parlamentare, le concessionarie potrebbero avanzare richieste di compensazione nei confronti dello Stato. Un effetto a catena che finirebbe per pesare sui conti pubblici, ed è proprio per questo che la questione è finita sotto la lente dei tecnici della Camera.

Certezza giuridica e rischio di contenziosi

Il vero nodo è la certezza giuridica dell’intero meccanismo. Se il metodo di calcolo della tariffa non fosse più definito con chiarezza da una norma del nuovo Codice della strada, gli automobilisti potrebbero contestare le somme richieste in caso di mancato biglietto. Ne potrebbe nascere una serie di ricorsi e contenziosi con i gestori autostradali, con tutto quello che ne consegue in termini di tempi e costi per entrambe le parti.

Il Servizio Bilancio pone l’interrogativo senza giri di parole e domanda se la previsione inserita nelle convenzioni basti davvero a garantire un criterio chiaro, tassativo e al riparo da interpretazioni controverse. Il timore è che una disposizione rimasta finora pacifica possa trasformarsi in materia di scontro sul piano legale, con ricadute sia per gli utenti della rete sia per le aziende che la gestiscono. Una norma consolidata da anni, insomma, rischia di diventare fonte di incertezza proprio nel momento in cui il legislatore mette mano all’intero impianto delle regole stradali.

La riforma è comunque ancora al vaglio del Parlamento e la Commissione Trasporti della Camera dovrà esprimere il proprio parere entro il 12 gennaio 2027. L’iter legislativo lascia quindi margine per eventuali chiarimenti o correzioni, utili a evitare che una modifica apparentemente marginale si traduca in incertezza nella gestione dei pedaggi autostradali.

Fonte: TecnoAndroid