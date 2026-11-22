L’Unione Europea ha deciso di rimandare le nuove regole sulle emissioni di metano, e la scelta racconta bene quanto la crisi energetica stia pesando sulle priorità di Bruxelles. I prezzi dell’energia stanno attraversando una fase parecchio turbolenta e le principali economie si sono viste costrette a intervenire, a volte persino rimescolando un’agenda che sembrava già scritta. È proprio quello che è accaduto con l’intesa raggiunta tra gli Stati membri e il Parlamento Europeo. La legge sul metano, che avrebbe dovuto entrare in vigore il prossimo anno, viene messa in pausa e, salvo cambi di rotta, se ne riparlerà soltanto nel 2029.

Cosa prevedeva la norma sul metano

Per capire il peso di questo rinvio bisogna partire dal gas in questione. Il metano è un gas serra estremamente inquinante, il secondo fattore che contribuisce al cambiamento climatico dopo la CO2. Proprio per questo da tempo rappresenta uno dei bersagli principali delle politiche europee di riduzione delle emissioni, un terreno su cui l’Europa ha investito parecchio anche in termini di credibilità.

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Da qui l’idea di un regolamento pensato per obbligare le aziende che importano idrocarburi a tenere sotto controllo le emissioni legate alle proprie forniture e a darne conto in modo trasparente. Il testo stabiliva che gli importatori dovessero fornire informazioni sull’origine, sul percorso e sulle misure di monitoraggio, comunicazione, verifica, rilevamento e riparazione delle perdite applicate al petrolio greggio, al gas naturale o al carbone che arrivano nel territorio dell’Unione. Un meccanismo piuttosto ambizioso, insomma, che puntava a scavare lungo tutta la filiera e non solo all’interno dei confini europei.

Perché Bruxelles ha scelto di tirare il freno

Davanti alle tensioni del mercato energetico e alle continue difficoltà nel garantire gli approvvigionamenti, Bruxelles ha preferito prendere tempo. Il nuovo calendario sposta a gennaio 2029 gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica a carico degli importatori, mentre quelli relativi alle informazioni sull’intensità di metano scivolano ad agosto 2030. L’obiettivo dichiarato è duplice. Da una parte concedere agli operatori il margine necessario per prepararsi e farsi trovare pronti quando le regole diventeranno operative, dall’altra evitare qualsiasi rischio aggiuntivo per la sicurezza energetica. Il percorso però non è ancora chiuso, visto che tutto deve essere adottato formalmente sia dall’Eurocamera sia dai governi nazionali.

Le ragioni di questa frenata non sono certo un mistero. L’accordo nasce in un clima di tensione costante sui mercati energetici mondiali, legato alla situazione in Medio Oriente e all’incertezza sulla durata e sulla gravità delle possibili interruzioni nelle forniture. Un quadro che rende difficile qualsiasi pianificazione e che spinge i Ventisette a muoversi con estrema cautela.

A complicare ulteriormente le cose c’è l’inverno alle porte, che l’Unione si prepara ad affrontare con le riserve di gas più basse degli ultimi anni. Per far fronte a prezzi sempre più volatili si stanno cercando soluzioni nuove, come l’acquisto di energia per tutto il continente come se si trattasse di un unico Paese. Del resto ogni scossone geopolitico finisce per presentare all’Europa un conto molto salato. A tutto questo si aggiungono le difficoltà del Vecchio Continente nel competere con Cina e Stati Uniti, due potenze che possono contare su legislazioni molto più permissive in materia di emissioni di gas a effetto serra.

Fonte: TecnoAndroid