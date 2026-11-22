Dormire tante ore potrebbe non bastare per proteggere il cuore. È questa l’indicazione che arriva da uno studio americano condotto su oltre 10.000 adulti, nato con un obiettivo preciso, cioè capire quali caratteristiche del sonno siano davvero collegate al rischio di infarto, ictus e altre malattie cardiovascolari. Il punto di partenza è semplice ma tutt’altro che scontato. La quantità di riposo notturno, da sola, potrebbe pesare meno di quanto si immagini, mentre un altro fattore rischierebbe di contare molto di più.

Per anni il dibattito si è concentrato quasi esclusivamente su un numero, quello delle ore dormite. È il parametro più immediato, quello che tutti tengono a mente quando si domandano se hanno riposato abbastanza, e diventa centrale soprattutto in mezza età e in età avanzata, quando l’attenzione verso la salute cardiaca cresce in modo naturale. Eppure il riposo notturno non è fatto soltanto di durata. Ha più dimensioni, e proprio da qui prende le mosse la ricerca, che ha scelto di metterle a confronto invece di limitarsi a contare il tempo trascorso a letto.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Sei mesi di dati Fitbit e quasi quattro anni di cartelle cliniche

La parte più interessante riguarda il metodo. I ricercatori hanno raccolto sei mesi di dati Fitbit sul sonno dei partecipanti, vale a dire informazioni registrate direttamente dai dispositivi indossati e non affidate alla memoria delle persone. Un dettaglio tutt’altro che marginale, perché chi compila un questionario tende spesso a ricordare in modo approssimativo come ha passato le proprie notti.

A questa prima fase si è aggiunto un secondo blocco di lavoro, decisamente più lungo. Gli studiosi hanno seguito i volontari attraverso quasi quattro anni di cartelle cliniche, con lo scopo di verificare quali abitudini notturne finissero per legarsi, nel tempo, alla comparsa di problemi al cuore. In pratica le due fonti di informazione sono state incrociate, da una parte il comportamento durante il riposo e dall’altra la storia sanitaria registrata negli anni successivi.

Perché la durata del sonno non basta

Il confronto tra i diversi aspetti del riposo rappresenta il nucleo dell’analisi. Invece di partire dal presupposto che dormire di più sia sempre la scelta migliore, lo studio ha messo sullo stesso piano varie caratteristiche del sonno per capire quale di queste mostri il legame più stretto con gli eventi cardiovascolari. Un approccio che ribalta un po’ la prospettiva abituale, quella secondo cui basterebbe raggiungere un certo numero di ore per sentirsi al sicuro.

Il campione coinvolto è ampio, oltre 10.000 adulti, e il tema tocca da vicino la salute del cuore di una fetta enorme della popolazione, in particolare di chi è entrato nella mezza età o ha già superato quella soglia. Infarto e ictus restano tra gli esiti più temuti, ed è proprio su questi, insieme alle altre patologie che colpiscono cuore e vasi sanguigni, che i ricercatori hanno concentrato l’attenzione.

Dai dati emerge che le ore di sonno, pur importanti, non sarebbero l’unico elemento da tenere d’occhio, perché un altro fattore legato al riposo potrebbe incidere molto di più sul rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.

Fonte: TecnoAndroid