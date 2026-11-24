In GTA 6 non tutti gli abitanti di Leonida sono disposti a subire in silenzio, e la community se ne sta accorgendo a suon di clip condivise in rete. Nelle ultime ore diversi video hanno acceso i riflettori sul comportamento degli NPC, protagonisti di reazioni imprevedibili, inseguimenti ostinati e scontri decisamente fuori dal comune. Il risultato è un mondo di gioco che sembra avere parecchia voglia di rispondere colpo su colpo.

Il quadro che emerge dai filmati è piuttosto vario. Davanti a una provocazione, alcuni personaggi scelgono la fuga e altri si limitano a protestare. Poi c’è una terza categoria, quella che sta facendo discutere di più: personaggi non giocanti che reagiscono con una violenza e una determinazione molto superiori a quanto visto nei precedenti capitoli della serie. Insomma, scegliere il bersaglio sbagliato a Leonida può costare caro.

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Automobilisti che non mollano la presa

Uno dei video più popolari mostra Lucia mentre prova a rubare un’auto. Il proprietario però non ha alcuna intenzione di farsi trascinare fuori dall’abitacolo e dà il via a una lunga colluttazione. Incassa pugni a ripetizione senza arretrare di un passo e continua a combattere come se nulla fosse. Il momento più assurdo arriva alla fine, quando l’uomo riesce perfino a sopravvivere a uno sparo in piena testa, sfoggiando una resistenza sovrumana che ha lasciato a bocca aperta parecchi giocatori.

Un’altra clip finita in cima alle condivisioni vede invece Jason alle prese con un furto d’auto andato tutt’altro che liscio. La conducente reagisce in maniera del tutto imprevedibile: comincia a urlare a squarciagola e a sbattere ripetutamente la testa contro il volante, poi scende dalla vettura e minaccia il protagonista. Nemmeno il furto riuscito basta a chiudere la questione, perché la donna si lancia all’inseguimento del giocatore e prova addirittura a riprendersi il veicolo. Un livello di ostinazione che difficilmente si era visto in passato negli abitanti delle città della saga.

Bersagli coriacei e un gatto per niente amichevole

Tra i filmati più curiosi spuntano anche alcuni NPC apparentemente capaci di incassare una quantità impressionante di danni. In uno dei video più condivisi un uomo viene raggiunto da diversi proiettili sparati da lunga distanza con un fucile di precisione. Le ferite non bastano a fermarlo. Il personaggio sopravvive, individua il giocatore e inizia ad avanzare verso di lui senza mai rallentare.

Ancora più bizzarra è la sequenza che vede Jason arrampicarsi in cima a una torre radio per prendere di mira con il fucile un uomo intento a godersi un barbecue. L’NPC sembra rendersi conto di essere osservato e risponde mimando il gesto del taglio della gola. Da lì la situazione prende una piega davvero insolita, perché il personaggio compare improvvisamente alle spalle del giocatore e lo stende all’istante.

Le sorprese di GTA 6 non riguardano soltanto gli esseri umani. In un altro filmato un giocatore ruba un’auto convinto di averla fatta franca, salvo poi scoprire che sul sedile posteriore c’è il gatto del proprietario. L’animale reagisce in modo aggressivo e coglie il malcapitato completamente alla sprovvista, attaccandolo e dando il via a un breve quick time event. Tra automobilisti pronti a tutto, personaggi in grado di incassare qualsiasi colpo e felini in cerca di vendetta, a Leonida il rischio di imbattersi in qualcuno più pericoloso del previsto è sempre dietro l’angolo.

Fonte: TecnoAndroid