Nvidia stringe il noleggio cloud alla Cina: la regola del 51%

Per i laboratori di intelligenza artificiale in Cina procurarsi potenza di calcolo basata su Nvidia sta diventando un’impresa sempre più complicata e costosa, sia comprando schede conformi alle regole sull’export sia affittando capacità all’estero. Una parte del problema nasce proprio dalle nuove strette decise dall’azienda americana. Nvidia ha infatti comunicato ai partner del noleggio cloud in tutto il mondo che almeno il 51% dei loro servizi deve andare a società non cinesi. Nel frattempo le aziende cinesi hanno acquistato quest’anno oltre un milione di schede Nvidia da gaming e workstation per coprire la carenza. Un rack B300 venduto sui mercati internazionali per circa 520.000 euro avrebbe toccato in Cina i 2,4 milioni di euro il mese scorso.

Le indicazioni ai partner sono arrivate a voce, attraverso i team commerciali e regionali, e valgono a livello globale e non soltanto in Asia. I contratti già firmati restano invariati ma quelli nuovi dovranno rispettare la regola del 51%. Molti gruppi cinesi si sono appoggiati finora ai noleggi esteri per lavori avanzati come l’addestramento dei modelli, diventando i clienti principali dei data center del Sud Est asiatico. Chi non riuscirà a trovare clienti alternativi potrebbe dover ridurre l’offerta, e secondo un operatore di Singapore è difficile trovare abbastanza aziende non cinesi fuori dagli Stati Uniti. Nvidia non ha confermato né smentito la misura, che però attenuerebbe le critiche dei legislatori americani proprio mentre la domanda cinese cresce. A questo si aggiungono una whitelist che ha più che dimezzato gli acquirenti asiatici autorizzati e l’obbligo del tracciamento Fleet Intelligence per i fornitori del Sud Est asiatico che vogliono diventare Nvidia Cloud Partner.

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Moonshot, Tencent e la caccia ai chip fuori dai confini

Tra le aziende che hanno puntato sull’affitto c’è Moonshot, che ha avviato trattative con alcuni neocloud europei per ottenere sistemi Blackwell, vietati in Cina dai controlli sull’export. Si parla di cluster da 8.000 o più GPU destinati all’inferenza, cioè a servire i modelli agli utenti finali. I colloqui sono arrivati dopo che la Casa Bianca aveva accusato Moonshot di aver avuto accesso a chip Blackwell tramite una struttura in Thailandia. A quanto pare all’azienda sarebbe stato proposto di pagare in anticipo dal 30% al 50% in più rispetto a un cliente non cinese. Tencent ha invece un accordo con Oracle per noleggiare 100.000 GPU in data center del Sud Est asiatico, mentre ByteDance e Alibaba inseguono intese simili di lunga durata e MiniMax affitta capacità sia in patria sia all’estero.

Il motivo è semplice. La produzione nazionale non basta, nonostante gli sforzi. Huawei dovrebbe arrivare quest’anno a 1,6 milioni di chip, Alibaba e Baidu insieme a circa un milione e Cambricon a 300.000. L’offerta totale arriverà al massimo a 3,5 milioni di unità, incluso circa un milione prodotto all’estero, contro una domanda ben oltre i 5 milioni che potrebbe più che raddoppiare l’anno prossimo. Sul piano legale affittare resta più facile che possedere, perché la normativa americana non dà ai regolatori ampi poteri sull’accesso remoto. Il Remote Access Security Act è passato alla Camera ma attende ancora il Senato, e i neocloud scontano già nei prezzi un possibile divieto.

La scommessa su RTX Pro 5500 e gli H200 fermi a Hong Kong

I clienti cinesi hanno ordinato oltre 6 milioni di RTX Pro 5500, almeno il doppio dei 3 milioni che Nvidia potrebbe produrre nel 2027. ByteDance, Alibaba e Tencent da sole ne hanno chiesti più di 3 milioni a circa 9.800 euro l’una, per un valore superiore ai 30 miliardi di euro, ma i partner potrebbero ricevere appena il 5% o il 10% del richiesto. La scheda offre 84GB di GDDR7 con ECC, una banda di 1.398 GB/s, interfaccia PCIe Gen 5 x16 e consumi fino a 600 W. Resta lontana da B300, che ha circa 3,4 volte la memoria e 5,7 volte la banda oltre al collegamento NVLink. I primi campioni arriveranno a dicembre e le consegne commerciali dal primo trimestre del 2027, quando buona parte della capacità TSMC di Nvidia potrebbe spostarsi su Rubin.

Le schede acquistate finora, soprattutto RTX Pro 6000D, RTX Pro 5000 e RTX 5090, servono per compiti più semplici come il prefill, eppure il prezzo della 6000D ormai fuori produzione sarebbe raddoppiato. L’Ascend 910C di Huawei fa meglio in quasi tutto ma resta forte la preferenza per CUDA rispetto a CANN. Intanto circa 600.000 H200 sarebbero bloccati nei magazzini di Hong Kong perché Pechino non approva importazioni su larga scala, e un server H200 da otto schede costava in Cina oltre 780.000 euro alla fine del mese scorso, circa tre volte rispetto a un anno prima. Nvidia presenterà i risultati trimestrali il 17 novembre e il giorno dopo il CEO Jensen Huang, già al centro di un’indagine interna del consiglio su un presunto tentativo di spionaggio cinese ai suoi danni, è stato invitato dai legislatori a un incontro a porte chiuse.

Fonte: TecnoAndroid