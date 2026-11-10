Galaxy AI Premium: l’abbonamento trapela, cosa resta gratis

Samsung potrebbe presto chiedere un abbonamento per Galaxy AI, mettendo fine ai dubbi su quanto a lungo i suoi strumenti di intelligenza artificiale sarebbero rimasti gratuiti. Una nuova fuga di notizie mostra infatti l’interfaccia di Galaxy AI Premium, un piano mensile pensato per aggiungere capacità extra a quelle già disponibili sugli smartphone della casa coreana.

Stando alle informazioni emerse, il pacchetto premium costerebbe EUR 4 al mese, cioè circa 4,30 euro, oppure EUR 43 all’anno, quindi intorno ai 41 euro. Il dettaglio più interessante però riguarda cosa resterebbe fuori dall’abbonamento. Le funzioni che gli utenti già usano ogni giorno dovrebbero infatti rimanere gratuite, almeno per come stanno le cose adesso.

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Cosa cambia con Galaxy AI Premium

L’idea di Samsung sembra quella di riservare agli abbonati soltanto le nuove funzioni, senza far pagare l’accesso agli strumenti attuali. Tra le novità ci sarebbe Bixby Action, un agente AI capace di automatizzare operazioni che coinvolgono app diverse. Si parla poi di Daily Briefing e di Gen Video, uno strumento che genera video partendo da foto già presenti nella galleria.

Le cose però sono un po’ più sfumate di quanto sembri a prima vista. Dai dettagli trapelati emerge che l’accesso gratuito potrebbe avere limiti di utilizzo più severi. Chi non paga, una volta esaurita la quota, potrebbe dover acquistare pacchetti di crediti, mentre gli abbonati arriverebbero ad avere fino a quattro volte la disponibilità prevista per chi usa la versione gratuita. La differenza tra i due piani si giocherebbe quindi anche su quanto si possono sfruttare gli strumenti e non solo su quali.

Resterebbero invece esclusi dal pagamento Now Brief, Browsing Assist, Creative Studio e le funzioni intelligenti di Samsung Keyboard, che dovrebbero continuare a essere accessibili senza costi aggiuntivi.

Una promessa da mantenere e utenti da convincere

Che qualcosa del genere potesse succedere non sorprende più di tanto. Il colosso coreano aveva già spiegato che le funzioni di Galaxy AI sarebbero rimaste gratuite fino alla fine del 2025, lasciando aperta la porta a possibili costi futuri. Più avanti aveva comunque dichiarato di non avere in programma il lancio di funzioni a pagamento. Ad oggi Samsung non ha confermato né i prezzi né l’elenco delle novità e nemmeno se e quando il servizio arriverà davvero.

Se il piano diventasse ufficiale, chi possiede un Galaxy non perderebbe gli strumenti che già utilizza. Toccherebbe però all’azienda convincere i clienti che circa 4,30 euro al mese siano una cifra sensata per quello che viene proposto. E qui il problema va oltre la semplice stanchezza da abbonamenti. Una parte degli utenti non è affatto sicura che l’intelligenza artificiale di Samsung valga una spesa. Nelle community online dedicate ad Android in molti si chiedono perché sottoscrivere un altro servizio quando alternative come Gemini e ChatGPT offrono già strumenti più capaci. C’è perfino chi fa notare che alcuni possessori di Galaxy S25 Ultra non sanno nemmeno quali funzioni AI abbiano sul proprio telefono.

Altri invece si dicono disposti a pagare, a patto che Samsung riesca a offrire un’esperienza più coerente e affidabile. La pressione quindi è tutta sull’azienda, che dovrà dimostrare come Galaxy AI Premium porti qualcosa di davvero utile e non sia solo un cartellino del prezzo applicato a strumenti che molti usano di rado. Secondo le indiscrezioni la serie Galaxy S27 potrebbe essere la prima a supportare l’abbonamento, con un’estensione ad altri modelli in un secondo momento.

Fonte: TecnoAndroid