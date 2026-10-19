CMF by Nothing Buds 2 a 35,97€ su Amazon: ANC da 48 dB e 55 ore

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Chi cerca degli auricolari con cancellazione attiva del rumore senza svuotare il portafoglio può dare un’occhiata a CMF by Nothing Buds 2, che su Amazon scendono a 35,97€ nella colorazione arancione. Parliamo di uno sconto del 28% sul prezzo di listino, applicato a un prodotto che porta con sé ANC ibrido da 48 dB, driver da 11mm e fino a 55 ore di autonomia complessiva. Non è il prezzo più basso mai visto, ma dopo i rialzi delle ultime settimane la cifra torna decisamente interessante. Del resto spendere oltre 150€ per un paio di auricolari premium non è più l’unica strada per avere funzioni avanzate, e questo modello lo dimostra piuttosto bene.
CMF by Nothing Buds 2, tanta tecnologia in poco spazio
Il design è quello minimalista e squadrato che contraddistingue CMF, marchio controllato da Nothing, e l’arancione aggiunge un pizzico di personalità che non guasta. Sotto la scocca però c’è un comparto tecnico sorprendentemente ricco per questa fascia. Il cuore audio è un driver dinamico personalizzato da 11mm con diaframma in PMI (polimetacrilimmide) e PU (poliuretano), accompagnato da magneti N52 e fili in rame ad alta purezza. Ne esce un suono chiaro e bilanciato, che la tecnologia Dirac Opteo rende più preciso nella separazione dei suoni mentre la Ultra Bass Technology 2.0 si occupa di dare profondità ai bassi.
Sul fronte dell’isolamento la cancellazione del rumore ibrida arriva a 48 dB e lavora su un intervallo di frequenze fino a 5200Hz, con l’aggiunta di una modalità trasparenza adattiva. Per le telefonate entrano invece in campo 6 microfoni HD supportati da Clear Voice Technology 3.0 e Wind Noise Reduction 3.0, pensati per mantenere la voce nitida anche in strada o quando c’è vento.
L’autonomia è probabilmente l’aspetto più convincente. Con l’ANC attivo gli auricolari da soli raggiungono 7,5 ore, che diventano 32 sommando le ricariche della custodia. Spegnendo la cancellazione del rumore si sale fino a 55 ore totali. Per la ricarica completa tramite USB C servono 93 minuti.
Completano il quadro alcuni dettagli molto pratici. Gli auricolari hanno la certificazione IP55, quindi reggono senza problemi un allenamento leggero o una passeggiata sotto la pioggia. C’è poi il Bluetooth 5.4 con connessione multipoint, comodo per passare al volo da un dispositivo all’altro tra i due collegati, e l’app Nothing X con equalizzatore personalizzabile. L’unico vero limite riguarda i codec, perché manca il supporto a formati ad alta fedeltà come LDAC e ci si deve accontentare di SBC e AAC.
Il prezzo su Amazon e il confronto con il minimo storico
Il prezzo di listino di CMF by Nothing Buds 2 è fissato a 49,95€, mentre con la promozione in corso su Amazon.it il costo scende a 35,97€. Tradotto in soldoni il risparmio è di circa 14€. Va detto con onestà che nei mesi scorsi questi auricolari sono stati venduti anche a meno, toccando un minimo storico di 29,95€. Considerando però gli aumenti registrati di recente, l’offerta attuale rimane una scelta sensata per chi punta proprio sulla versione arancione. La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, con consegna rapida per gli abbonati Prime.
Fonte: TecnoAndroid