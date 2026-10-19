CMF by Nothing Buds 2 a 35,97€ su Amazon: ANC da 48 dB e 55 ore

Chi cerca degli auricolari con cancellazione attiva del rumore senza svuotare il portafoglio può dare un’occhiata a CMF by Nothing Buds 2, che su Amazon scendono a 35,97€ nella colorazione arancione. Parliamo di uno sconto del 28% sul prezzo di listino, applicato a un prodotto che porta con sé ANC ibrido da 48 dB, driver da 11mm e fino a 55 ore di autonomia complessiva. Non è il prezzo più basso mai visto, ma dopo i rialzi delle ultime settimane la cifra torna decisamente interessante. Del resto spendere oltre 150€ per un paio di auricolari premium non è più l’unica strada per avere funzioni avanzate, e questo modello lo dimostra piuttosto bene.

CMF by Nothing Buds 2, tanta tecnologia in poco spazio

Il design è quello minimalista e squadrato che contraddistingue CMF, marchio controllato da Nothing, e l’arancione aggiunge un pizzico di personalità che non guasta. Sotto la scocca però c’è un comparto tecnico sorprendentemente ricco per questa fascia. Il cuore audio è un driver dinamico personalizzato da 11mm con diaframma in PMI (polimetacrilimmide) e PU (poliuretano), accompagnato da magneti N52 e fili in rame ad alta purezza. Ne esce un suono chiaro e bilanciato, che la tecnologia Dirac Opteo rende più preciso nella separazione dei suoni mentre la Ultra Bass Technology 2.0 si occupa di dare profondità ai bassi.

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Sul fronte dell’isolamento la cancellazione del rumore ibrida arriva a 48 dB e lavora su un intervallo di frequenze fino a 5200Hz, con l’aggiunta di una modalità trasparenza adattiva. Per le telefonate entrano invece in campo 6 microfoni HD supportati da Clear Voice Technology 3.0 e Wind Noise Reduction 3.0, pensati per mantenere la voce nitida anche in strada o quando c’è vento.

L’autonomia è probabilmente l’aspetto più convincente. Con l’ANC attivo gli auricolari da soli raggiungono 7,5 ore, che diventano 32 sommando le ricariche della custodia. Spegnendo la cancellazione del rumore si sale fino a 55 ore totali. Per la ricarica completa tramite USB C servono 93 minuti.

Completano il quadro alcuni dettagli molto pratici. Gli auricolari hanno la certificazione IP55, quindi reggono senza problemi un allenamento leggero o una passeggiata sotto la pioggia. C’è poi il Bluetooth 5.4 con connessione multipoint, comodo per passare al volo da un dispositivo all’altro tra i due collegati, e l’app Nothing X con equalizzatore personalizzabile. L’unico vero limite riguarda i codec, perché manca il supporto a formati ad alta fedeltà come LDAC e ci si deve accontentare di SBC e AAC.

Il prezzo su Amazon e il confronto con il minimo storico

Il prezzo di listino di CMF by Nothing Buds 2 è fissato a 49,95€, mentre con la promozione in corso su Amazon.it il costo scende a 35,97€. Tradotto in soldoni il risparmio è di circa 14€. Va detto con onestà che nei mesi scorsi questi auricolari sono stati venduti anche a meno, toccando un minimo storico di 29,95€. Considerando però gli aumenti registrati di recente, l’offerta attuale rimane una scelta sensata per chi punta proprio sulla versione arancione. La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, con consegna rapida per gli abbonati Prime.

Fonte: TecnoAndroid