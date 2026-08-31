Claude Cowork ha un browser integrato tutto suo nell’app desktop

Anthropic ha deciso di dare a Claude Cowork un browser tutto suo, integrato direttamente nell’app desktop e tenuto ben distinto da quello che si usa tutti i giorni per leggere la posta, controllare i social o comprare un biglietto del treno. La funzione sta arrivando agli abbonati paganti, e il concetto di fondo è semplice da spiegare anche a chi non passa le giornate a smanettare con gli agenti software: quando l’assistente deve navigare, lo fa dentro casa propria, non dentro la finestra del browser personale dell’utente.

Un browser integrato che vive dentro l’app desktop

La scelta tecnica racconta parecchio di come si stia muovendo il settore. Fino a poco tempo fa l’approccio più diffuso era quello dell’estensione o del controllo diretto del browser già installato, con tutti i profili, i cookie e le sessioni aperte che l’utente si porta dietro. Qui invece Anthropic ha preferito la strada opposta, cioè costruire uno spazio di navigazione autonomo dentro l’app desktop, dedicato alle attività dell’agente.

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Il vantaggio più immediato è di ordine pratico. Chi lavora con un assistente che apre pagine, compila moduli e recupera informazioni sa bene quanto sia fastidioso vedersi rubare il controllo delle schede mentre si sta facendo altro. Con un browser integrato separato, le due cose non si pestano i piedi: l’assistente lavora nella sua finestra, l’utente continua a fare quello che stava facendo nella propria.

Perché tenere separata la navigazione quotidiana

C’è poi il tema, non banale, del confine tra la sessione dell’agente e quella personale. Il browser di uso quotidiano è pieno di account già autenticati, di password salvate, di cronologia e di tutto quello che negli anni si è accumulato. Affidarlo interamente a un software che agisce in autonomia significa aprire una porta piuttosto larga. Separando i due ambienti, la navigazione automatizzata resta confinata in un perimetro definito, e chi usa Claude Cowork mantiene una linea di demarcazione più netta tra ciò che fa in prima persona e ciò che delega. È anche una questione di prevedibilità. Un agente che opera in un contesto pulito incontra meno variabili impreviste, meno estensioni installate che modificano le pagine, meno popup di notifica, meno sessioni che scadono nel momento sbagliato. Chiunque abbia provato a far girare un’automazione dentro un browser personale disordinato conosce la sensazione.

Una funzione riservata a chi paga

La distribuzione parte dai sottoscrittori a pagamento, il che colloca la novità nella categoria delle funzioni pensate per un uso professionale più che per la curiosità occasionale. Cowork nasce del resto come strumento di lavoro, pensato per portare a termine compiti concreti invece di limitarsi a rispondere a domande, e la navigazione autonoma è uno dei tasselli che rendono questo tipo di prodotto effettivamente utile in una giornata di lavoro.

Il quadro complessivo è quello di una corsa piuttosto affollata, dove ogni laboratorio di intelligenza artificiale sta provando a capire quale sia il modo giusto di far interagire un modello con il web aperto. Alcuni puntano su browser costruiti da zero, altri su integrazioni con quelli esistenti, altri ancora su ambienti isolati che girano da remoto. La mossa di Anthropic si colloca in mezzo: nessun browser autonomo da installare separatamente, ma una componente di navigazione che vive dentro l’applicazione già utilizzata per dialogare con l’assistente.

Per chi già lavora con Cowork, la differenza si nota soprattutto nel flusso: meno passaggi da un’applicazione all’altra, meno interruzioni, e un assistente che smette di essere un ospite nel browser personale per diventare qualcosa che si muove in uno spazio suo.