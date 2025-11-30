Citroen C3: aumenta la produzione per soddisfare gli ordini elevati

Il mercato delle citycar continua a mostrare segnali di vitalità. A tal proposito, Citroen C3 emerge come uno dei modelli più apprezzati negli ultimi mesi. La vettura compatta ha conquistato una posizione di rilievo in Italia. Qui le vendite la collocano tra le auto più richieste. Un fenomeno che ha attirato l’attenzione di Stellantis, spingendo il gruppo a rivedere i piani produttivi. Ciò al fine di rispondere a una domanda in costante crescita. Xavier Chardon, CEO di Citroen, ha sottolineato come gli ordini superino le capacità dello stabilimento principale, evidenziando il successo del modello. Per affrontare tale situazione, Stellantis ha deciso di incrementare la produzione della C3 dal prossimo anno. Lo stabilimento di Kragujevac, in Serbia, contribuirà con 40.000 unità aggiuntive.

Citroen C3: aumenta la produzione delle vetture in Italia

La gamma della C3 è nata per coprire diverse esigenze di mobilità urbana. Alla base si trova la versione a benzina con il motore PureTech 3 cilindri turbo da 1,2 litri da 100 CV. Il tutto con un prezzo di partenza di 16.400 euro. La variante Mild Hybrid abbina lo stesso propulsore a un cambio automatico a 6 rapporti e a un motore elettrico da 29 CV, raggiungendo una potenza complessiva di 110 CV. Il prezzo di ingresso di 21.450 euro. La proposta elettrica, la Citroen e-C3, offre due configurazioni. Si tratta di una batteria da 30 kWh con autonomia di 204 km e una da 44 kWh per 320 km. Con prezzi rispettivamente a partire da 20.490 e 23.900 euro.

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In un contesto, come quello europeo, segnato da sfide economiche e dall’incertezza sul mercato automobilistico, la performance della Citroen C3 rappresenta un’eccezione positiva. Il modello non solo dimostra l’efficacia della strategia di gamma diversificata e della piattaforma versatile. Evidenzia anche come le citycar possano continuare a svolgere un ruolo centrale nella mobilità urbana. Il tutto conciliando fattori quali accessibilità, innovazione tecnologica ed efficienza energetica. Elementi che risultano fondamentali per l’intero settore.