Citroen C3: boom di vendite e doppio primato in Italia

Nel periodo gennaio-luglio 2025, Citroen ha consolidato la sua presenza nel mercato italiano con una quota del 3,9%, in crescita rispetto allo stesso periodo del 2024. Sul canale privati, il segno positivo del +0,3% testimonia l’efficacia delle sue proposte. Il merito? Gran parte va alla nuova Citroen C3, sempre più protagonista sulle strade italiane. Una city car che sta scrivendo una pagina nuova nella storia del marchio francese, grazie a linee moderne, un design rialzato ispirato ai crossover e una gamma motori completa. Dal benzina al Mild Hybrid, fino alla versione 100% elettrica, la C3 riesce ad adattarsi a ogni tipo di esigenza. Ha già conquistato milioni di automobilisti sin dalla sua prima generazione e, nel 2025, continua a dominare. Come ignorare il fatto che sia la più venduta tra le benzina di tutti i segmenti? A stupire anche il primato tra le elettriche del proprio segmento.

Citroen seconda tra le elettriche in Italia

La spinta della nuova Citroen C3 si riflette sull’intera gamma. Citroen ha raggiunto la seconda posizione assoluta nel mercato delle auto 100% elettriche in Italia. Una quota del 7,2% che parla chiaro, considerando il contesto in continua evoluzione. In questo scenario, la versatilità della C3 gioca un ruolo fondamentale. Ogni cliente può scegliere la soluzione più adatta: la città chiama, Citroen risponde. È la dimostrazione che, oggi, anche una city car compatta può offrire scelte tecnologiche all’avanguardia, senza costringere a rinunce. Elettrica per la città? Benzina per i lunghi viaggi? Ibrida per risparmiare nei consumi? La risposta è sempre la stessa con la Citroen C3.

L’arrivo della nuova C3 Aircross ha aggiunto forza alla crescita del marchio. Le immatricolazioni di luglio sono aumentate del 58% rispetto a giugno. Anche in questo caso, una formula vincente: motori benzina, Mild Hybrid ed elettrico. Più spazio grazie alla versione 7 posti, più libertà per le famiglie. Nel frattempo, Citroen ha riportato in gamma anche la rinnovata Ami, con la speciale versione Buggy che unisce stile e praticità urbana. A completare l’offerta, l’arrivo del nuovo SUV C5 Aircross, pronto a soddisfare chi cerca comfort e tecnologia.