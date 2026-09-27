Cina: scoperte due riserve d’acqua sotto il deserto

Una riserva d’acqua sotto il deserto del Taklamakan, in Cina, è la scoperta che sta facendo discutere geologi e amministratori locali, e non per i motivi che verrebbero in mente per primi. Perché trovare acqua in una delle aree più aride del pianeta suona come un paradosso, quasi uno scherzo del destino, visto che le due cose stanno agli estremi opposti dell’immaginario comune. Eppure è andata proprio così, nell’estremo nord ovest del paese, e la parte più interessante della vicenda non è la scoperta in sé ma quello che ci si può davvero fare.

Le autorità geologiche dello Xinjiang hanno individuato due nuove fonti sotterranee. La prima si trova nei pressi della cittadina di Andir, lungo il margine meridionale del deserto. La seconda è collocata a sud dei monti Mazartag, quindi più all’interno, in un’area decisamente meno accessibile. Due punti diversi, due contesti diversi, e già questo basta a complicare il quadro rispetto alla narrazione semplice del tesoro nascosto sotto la sabbia.

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Quanta di quest’acqua si può davvero usare

Il nodo vero è tutto qui. Aver trovato acqua nel sottosuolo non equivale automaticamente ad aver messo le mani su una gigantesca riserva pronta allo sfruttamento, ed è proprio questa distinzione a rendere la faccenda meno banale di quanto sembri. La domanda che conta, al netto delle ipotesi che si possono fare a tavolino, riguarda la quantità effettivamente utilizzabile senza mandare in crisi un ambiente che è già di per sé estremamente fragile.

Il deserto del Taklamakan non perdona errori di valutazione. Si tratta di un ecosistema in equilibrio precario, dove ogni intervento umano rischia di produrre effetti a catena difficili da prevedere e ancora più difficili da correggere. Prelevare acqua dal sottosuolo in un contesto del genere significa fare i conti con dinamiche che si misurano su scale temporali lunghe, non sull’entusiasmo del momento. E le autorità dello Xinjiang lo sanno bene, tanto che la scoperta viene raccontata con una certa cautela più che con toni trionfalistici.

Il problema della salinità

Poi c’è un secondo ostacolo, forse anche più concreto del primo. Non tutta l’acqua individuata è acqua dolce. Una parte delle risorse sotterranee del Taklamakan è infatti salmastra, e questo cambia parecchio le carte in tavola quando si parla di usi agricoli.

Usare acqua salmastra per irrigare, direttamente e senza trattamenti, porta a un effetto collaterale ben noto a chi si occupa di suoli. Il terreno si salinizza progressivamente, accumula sali che le piante non tollerano e diventa via via meno fertile. In pratica si otterrebbe l’esatto contrario dell’obiettivo iniziale, trasformando un’opportunità in un danno permanente. Nelle zone aride questo processo è particolarmente insidioso perché l’evaporazione intensa accelera tutto, lasciando i sali in superficie mentre l’acqua se ne va.

Ecco perché la notizia delle nuove fonti sotterranee va letta con una lente diversa da quella dell’annuncio sensazionale. Non si tratta di un rubinetto pronto da aprire nel bel mezzo della sabbia, ma di un patrimonio geologico da studiare, misurare e maneggiare con attenzione. Serve capire la reale consistenza dei giacimenti, la loro capacità di ricarica naturale, il grado di salinità punto per punto.

Le due località individuate, Andir sul bordo meridionale e l’area a sud dei monti Mazartag verso l’interno, rappresentano ora il terreno di lavoro per le verifiche successive. Sarà quella fase, e non l’annuncio del ritrovamento, a stabilire se e in che misura queste riserve potranno avere un ruolo concreto nella gestione idrica della regione, tenendo insieme le esigenze produttive e la tenuta di un ambiente che regge già a fatica il peso delle attività umane.

Fonte: TecnoAndroid