Cina, laser Terra-Luna a 100 Mbps: la svolta nelle comunicazioni

Una connessione laser tra Terra e Luna capace di viaggiare a 100 Mbps è il tipo di infrastruttura che cambia il modo di pensare alle missioni spaziali, e la Cina si è mossa proprio in questa direzione. Non è un dettaglio da poco, perché finora il dialogo con le sonde e con i futuri avamposti lunari si è retto quasi interamente sulle onde radio, affidabili ma con un tetto di capacità che si raggiunge molto in fretta.

Il punto è semplice. Le comunicazioni contano sulla Terra e contano ancora di più nello spazio, dove non esiste un piano B se il collegamento salta. Con i programmi di colonizzazione lunare che iniziano a prendere forma, avere un canale rapido verso casa smette di essere un accessorio e diventa una condizione di base.

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Perché la radio da sola non basta più

Le trasmissioni radio usate dalle missioni spaziali funzionano, questo va detto senza giri di parole. Il problema arriva quando il tipo di dati cambia natura. Mappe ad altissima risoluzione, esperimenti scientifici con moli enormi di misurazioni, video girati sulla superficie: tutto questo satura la banda disponibile in un lampo, costringendo a scegliere cosa spedire e cosa lasciare indietro.

Ed è qui che entra in scena il laser. L’idea di fondo è concentrare l’informazione in fasci di luce estremamamente stretti, capaci di trasportare molti più dati rispetto a un segnale radio tradizionale. Meno dispersione, più densità, più informazione per unità di tempo. Il salto in avanti non è cosmetico, è strutturale, e apre la porta a scenari operativi che con la radio semplicemente non sarebbero sostenibili. Un avamposto lunare che lavora davvero, con strumentazione scientifica attiva e personale sul posto, genera una quantità di dati difficile da immaginare. Serve un canale che regga il carico senza imporre code infinite o compressioni aggressive che rovinano il valore delle misurazioni. I 100 Mbps raggiunti dalla Cina raccontano proprio questo: un collegamento pensato per il traffico pesante, non per il messaggio essenziale.

Marte è il prossimo capitolo, ma la fisica presenta il conto

Lo stesso ragionamento vale per Marte, e ci si sta già lavorando. Qui però entra in gioco un ostacolo che nessuna tecnologia può aggirare: la velocità della luce. Per quanto sofisticato sia il sistema di trasmissione, lo scambio di dati con il pianeta rosso soffrirà comunque di ritardi nell’ordine di svariati minuti. Una conversazione in tempo reale, nel senso in cui la intendiamo sulla Terra, resta fuori discussione. Questo significa che per Marte il problema si sposta. Non si tratta tanto di parlare in fretta, quanto di spedire pacchetti di informazioni corposi in ogni finestra utile, sfruttando al massimo ogni collegamento disponibile. La banda larga diventa un modo per compensare il ritardo strutturale, non per eliminarlo.

Con la Luna, invece, la distanza gioca a favore. Il ritardo si misura in poco più di un secondo per tratta, un valore che rende la comunicazione ottica ad alta capacità immediatamente sfruttabile per operazioni complesse, controllo di macchinari, supporto alle attività sul suolo lunare.

Un’infrastruttura, non un esperimento isolato

La complessità dei programmi di colonizzazione richiede infrastrutture pensate come tali. Non un singolo collegamento dimostrativo, ma una rete che possa reggere flussi continui e crescenti. La trasmissione laser verso la Luna si inserisce in questa logica: costruire oggi la dorsale che servirà quando le attività sul satellite passeranno dalla fase esplorativa a quella operativa. Il traguardo dei 100 Mbps segna quindi un passaggio concreto, misurabile, da tenere d’occhio mentre le agenzie spaziali continuano a spingere sull’accelleratore delle comunicazioni ottiche.