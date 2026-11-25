Con il rilascio di Chrome 158 Google porta sul canale stabile del suo browser una serie di novità che toccano da vicino il modo in cui siti web, applicazioni e dispositivi dialogano tra loro. Non è un aggiornamento pensato solo per gli addetti ai lavori. Chi naviga ogni giorno ne vedrà gli effetti, ma sono soprattutto gli sviluppatori a ricevere strumenti nuovi per distribuire le proprie applicazioni web e sfruttare meglio le tecnologie del browser.

Le modifiche più interessanti ruotano attorno a tre fronti. C’è una nuova modalità per installare le web app, poi una gestione più diretta dei contenuti multimediali tramite i fogli di stile e infine un’integrazione più profonda con le periferiche esterne. A tutto questo si aggiungono interventi sulla sicurezza e sulla compatibilità con alcune tecnologie ancora presenti su molti siti esistenti, e la nuova versione di Chrome non manca di rinunce importanti.

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Installare una web app diventa più semplice

Il cuore dell’aggiornamento è la Web Install API, che consente a un sito di chiedere l’installazione di un’applicazione web attraverso il metodo navigator.install(). Il meccanismo si appoggia all’indirizzo del manifest dell’app e permette così agli sviluppatori di offrire un percorso di installazione senza dover costruire da zero un proprio sistema di distribuzione.

C’è poi un aspetto meno evidente ma piuttosto rilevante. La Web Install API è in grado di gestire anche applicazioni pubblicate su origini differenti, e questo apre spazi nuovi per chi realizza portali dedicati alla distribuzione di servizi web. Il passaggio dal browser a un’app installata diventa quindi molto più accessibile.

Insieme all’API arriva anche l’install element, un elemento HTML che mostra la richiesta di installazione senza obbligare a scrivere codice JavaScript per gestire gli eventi. L’implementazione si fa più leggera e integrare questa possibilità nelle pagine richiede molto meno lavoro.

Cambia qualcosa anche per audio e video. Con Chrome 158 gli sviluppatori possono usare apposite pseudoclassi CSS per modificare l’aspetto degli elementi multimediali a seconda del loro stato di riproduzione. Gli stati coperti sono parecchi e vanno dalla riproduzione alla pausa, passando per la ricerca nella traccia, il buffering, l’interruzione della ricezione, l’audio disattivato e il volume bloccato. Alcuni ritocchi grafici che prima richiedevano JavaScript per intercettare gli eventi ora si gestiscono direttamente dal foglio di stile.

Periferiche, grafica e lo stop a XSLT

Su Android il browser compie un passo avanti con l’arrivo del supporto WebHID. Questa interfaccia permette alle applicazioni web di comunicare con le periferiche basate sul protocollo Human Interface Device, spingendosi oltre le funzioni standard di tastiere e mouse. È possibile accedere anche a caratteristiche specifiche dei dispositivi, un dettaglio che rende la novità particolarmente interessante per chi vuole personalizzare le periferiche da gioco. Serve però Android 17 o una versione successiva, mentre Android WebView rimane escluso.

Sul versante grafico debutta ::highlight(*), che consente di applicare uno stile comune a tutte le evidenziazioni personalizzate create con la CSS Custom Highlight API. Resta comunque la libertà di assegnare regole dedicate alle singole evidenziazioni, così da non perdere flessibilità nella progettazione dell’interfaccia.

Anche SVG riceve un ritocco grazie all’attributo side dell’elemento textPath, con cui si sceglie su quale lato del percorso disporre il testo. Comporre scritte lungo tracciati curvi o lineari diventa così più semplice da controllare.

Il cambiamento più delicato riguarda però XSLT, la tecnologia usata per trasformare i documenti XML. In Chrome 158 il suo funzionamento predefinito viene disattivato, un ulteriore passo in un percorso di abbandono motivato da ragioni di sicurezza. I progetti che ancora si basano su questo strumento dovranno valutare una migrazione verso alternative fondate su JavaScript o su altre soluzioni, tenendo conto delle eventuali eccezioni previste per gli ambienti aziendali.

Fonte: TecnoAndroid