Gli strumenti di cybersecurity nascono per proteggere le reti aziendali e i dati più delicati, ma dietro la loro funzione difensiva si nasconde un effetto che molte imprese tendono a sottovalutare. Gli stessi sistemi che bloccano un attacco informatico o individuano un accesso sospetto sono infatti in grado di ricostruire attività, orari e comportamenti dei dipendenti. Ed è proprio in quel punto che la sicurezza informatica rischia di sconfinare nel controllo a distanza dei lavoratori.

La questione non è soltanto tecnica. Un software pensato per difendere l’infrastruttura raccoglie inevitabilmente informazioni su chi la utilizza, su quando lo fa e su come lo fa. Quei dati, letti da un’altra prospettiva, raccontano parecchio della giornata lavorativa di una persona. La linea che separa la tutela del patrimonio digitale dalla sorveglianza del personale è quindi più sottile di quanto appaia, e le aziende hanno bisogno di conoscerla bene prima di prendere qualsiasi decisione.

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Un quadro normativo fatto di più livelli

A tracciare quel confine non c’è una sola legge ma un intreccio di regole che si sovrappongono. Da una parte c’è lo Statuto dei lavoratori, che disciplina il rapporto tra datore di lavoro e strumenti in grado di osservare l’attività del personale. Dall’altra c’è il GDPR, il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, che stabilisce i principi validi per qualunque trattamento di informazioni riferite a persone fisiche.

A questi due pilastri si aggiungono i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, che indicano come applicare le norme nelle situazioni concrete. Infine c’è l’AI Act, il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, che diventa rilevante quando le soluzioni di protezione si affidano a sistemi automatizzati per analizzare ciò che accade sulla rete. Orientarsi tra tutte queste fonti non è semplice. Ognuna osserva il fenomeno da un’angolazione differente e chi decide di adottare un sistema di difesa informatica deve tenerle presenti nello stesso momento, senza limitarsi alla sola dimensione tecnologica del progetto.

Le verifiche da fare prima dell’installazione

Il passaggio decisivo arriva nella fase di scelta. Le valutazioni vanno compiute prima dell’installazione e non a cose fatte, quando il sistema è già operativo e le informazioni hanno già cominciato a circolare. Gli aspetti da esaminare sono diversi e ognuno pesa in modo specifico sull’equilibrio tra protezione e rispetto dei lavoratori.

Il primo elemento riguarda i dati raccolti, cioè quali informazioni lo strumento acquisisce realmente durante il suo funzionamento. Subito dopo viene la finalità, ovvero lo scopo per cui quei dati vengono trattati, che deve restare legato alla sicurezza e non scivolare verso altri obiettivi. C’è poi il tema degli accessi, perché conta molto chi all’interno dell’organizzazione può consultare le informazioni prodotte dal sistema.

Altrettanto importanti sono i tempi di conservazione, cioè per quanto tempo quei dati restano archiviati prima di essere cancellati. L’ultimo tassello è rappresentato dalle garanzie previste a tutela dei dipendenti, che le aziende sono chiamate a definire insieme a tutti gli altri elementi prima di mettere in funzione qualsiasi strumento di cybersecurity capace di ricostruire attività, orari e comportamenti delle persone che lavorano al loro interno.

Fonte: TecnoAndroid