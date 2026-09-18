Chip fotonici: laser cristallizza gli isolatori e taglia il 95%

Nei data center di nuova generazione i chip fotonici stanno diventando una necessità più che una curiosità da laboratorio, e la ragione è piuttosto semplice: più cresce la quantità di dati da spostare, meno conviene affidarsi soltanto ai collegamenti elettrici. Da qui l’interesse per la fotonica del silicio, dove le informazioni non viaggiano come impulsi elettrici ma come luce, direttamente dentro il chip. Il nodo tecnico, però, riguarda proprio la luce, che ha la brutta abitudine di tornare indietro. E in quel momento i problemi iniziano.

Una parte del segnale luminoso, infatti, viene riflessa verso il laser che l’ha generato. Il risultato è un’interferenza che manda in sofferenza la stabilità dell’intero sistema e fa scendere le prestazioni. Per evitarlo servono gli isolatori ottici, componenti che si comportano come una valvola di non ritorno: la luce passa in una direzione e viene ostacolata quando prova a fare il percorso inverso. Sulla carta, niente di esotico. Nella pratica, costruirli direttamente sopra un chip è un’altra faccenda.

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Il problema dei 600 gradi

Gli isolatori si basano su materiali magneto ottici, in particolare su alcuni granati cristallini, che acquisiscono le proprietà utili soltanto dopo essere stati portati a circa 600 gradi centigradi. Una temperatura del genere, applicata a un chip già completo, rischia di rovinare tutto il lavoro fatto prima: collegamenti metallici, elettrodi e gli altri componenti presenti sul substrato non sono progettati per sopportare un trattamento così violento. È il classico vicolo cieco della microelettronica, dove un passaggio necessario entra in conflitto con la fragilità di ciò che lo circonda.

Per anni la soluzione è stata aggirare l’ostacolo, producendo gli isolatori separatamente e integrandoli poi come elementi esterni. Funziona, ma costa spazio, complessità e denaro, tre cose che nella integrazione fotonica pesano moltissimo. L’obiettivo resta quello di avere tutto sullo stesso pezzo di silicio, senza pezzi aggiunti a posteriori.

Il laser che scalda solo dove serve

La strada che si sta rivelando più promettente passa dall’uso di un laser per riscaldare in modo estremamente localizzato soltanto la porzione di materiale che deve cristallizzare, lasciando il resto del chip a temperature sicure. In questo modo il calore necessario arriva dove serve e per il tempo che serve, senza propagarsi ai circuiti vicini. I numeri raccontano un risultato concreto: la luce riflessa viene tagliata del 95%, il che significa un segnale molto più pulito e un laser sorgente che lavora in condizioni decisamente più stabili.

È un dettaglio che può sembrare tecnico e marginale, ma incide su tutto il resto della catena. Un laser disturbato dalla propria luce di ritorno consuma di più, scalda di più e diventa meno affidabile nel tempo. Ridurre di 95 punti percentuali quel rumore ottico vuol dire poter spingere le comunicazioni ottiche su canali più densi, con meno margini di sicurezza sprecati e una gestione termica più semplice.

Il contesto in cui questa ricerca si inserisce è quello dell’esplosione dei carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale, che hanno moltiplicato il traffico interno ai data center. Spostare enormi quantità di dati tra processori e memorie con i soli tracciati in rame significa scontrarsi con limiti fisici e con consumi che crescono in fretta. La luce, invece, offre banda e distanze che l’elettronica tradizionale fatica a garantire, a patto di risolvere problemi come questo.

Con un isolatore ottico realizzato direttamente sul silicio, senza cuocere il chip a 600 gradi, uno degli ultimi tasselli mancanti della fotonica integrata inizia a trovare il proprio posto.