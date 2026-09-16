Chip AI, Amodei chiede a Washington restrizioni più dure alla Cina

La corsa ai chip per l’AI è diventata il vero terreno di scontro tra Stati Uniti e Cina, molto più dei modelli linguistici o degli assistenti conversazionali che finiscono ogni settimana sui titoli dei giornali. Dietro un chatbot che risponde in tempo reale c’è una catena industriale fatta di silicio, macchinari, fabbriche e accordi commerciali. E chi controlla quella catena, di fatto, decide il ritmo con cui un intero Paese può sviluppare la propria intelligenza artificiale.

Il punto è semplice quanto scomodo. Non basta avere ingegneri bravi o dataset enormi, serve hardware, tanto, e serve poterlo comprare oppure produrre in casa. I semiconduttori più avanzati sono diventati una merce strategica esattamente come lo erano il petrolio o l’acciaio in altre epoche, con la differenza che qui la barriera tecnologica è altissima e i fornitori capaci di certe lavorazioni si contano sulle dita di una mano.

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Perché il controllo sui semiconduttori pesa più di qualsiasi algoritmo

Limitare la vendita dei chip più potenti significa, nei fatti, rallentare lo sviluppo dell’AI di un concorrente senza sparare un colpo. È una leva economica che ha effetti immediati, perché i modelli di grandi dimensioni richiedono potenza di calcolo enorme sia per l’addestramento sia per far girare i servizi una volta che sono aperti al pubblico. Meno acceleratori disponibili vuol dire tempi più lunghi, costi più alti, scelte tecniche obbligate.

Lo scontro tra Stati Uniti e Cina è quindi scivolato dal terreno puramente commerciale a quello politico. Non si tratta più soltanto di dazi o di concorrenza tra aziende, ma di una partita che riguarda la sicurezza nazionale, la capacità industriale e il peso di ciascun Paese nei prossimi dieci anni. Le restrizioni non colpiscono solo i processori finiti, ma toccano anche le apparecchiature necessarie per fabbricarli, che è un aspetto spesso sottovalutato e che invece fa la differenza sul lungo periodo. Vendere un chip significa cedere un prodotto, vendere la macchina che lo produce significa cedere una capacità.

La posizione di Anthropic e il fronte delle aziende AI

Tra le voci che si sono esposte nel dibattito c’è quella di Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, che ha una posizione piuttosto netta. Secondo Amodei, Washington dovrebbe mantenere restrizioni severe sulla vendita alla Cina sia dei chip più performanti sia dei macchinari che servono a costruirli. Una linea dura, insomma, che parte da chi l’intelligenza artificiale la sviluppa tutti i giorni e conosce bene quanto pesi la disponibilità di calcolo sul risultato finale.

È una presa di posizione che racconta anche qualcosa sul settore. Le aziende che lavorano sui modelli di frontiera non sono spettatrici neutrali di questa partita, perché le loro strategie dipendono dall’accesso all’hardware e dalle regole che i governi decidono di scrivere. Quando il vertice di una società come Anthropic chiede esplicitamente di mantenere i controlli sulle esportazioni, sta indicando quale sia secondo lui il vero collo di bottiglia della corsa tecnologica in atto.

Il quadro che ne esce è quello di una competizione dove il confine tra tecnologia e geopolitica praticamente non esiste più. La guerra dei chip si combatte a colpi di licenze, liste di aziende sanzionate, controlli sulle esportazioni e investimenti pubblici nelle fabbriche. Un terreno lento, tecnico, poco spettacolare rispetto alle demo dei modelli generativi, ma che decide chi potrà permettersi di addestrare i sistemi più ambiziosi e chi invece dovrà accontentarsi di quello che riesce a mettere insieme con le risorse disponibili sul mercato interno.