James Webb: acqua e polvere vicino al buco nero della Via Lattea

Tracce di acqua e polvere nei dintorni del buco nero al centro della Via Lattea: è questo il regalo più recente del telescopio spaziale James Webb, che ha puntato i suoi strumenti verso una delle zone più affollate e turbolente della nostra galassia. Un ambiente che non somiglia in nulla alla periferia tranquilla in cui si trova il Sistema solare, e proprio per questo interessante da studiare.

Il centro galattico, infatti, è un posto dove tutto è amplificato. Stelle ammassate una accanto all’altra, quantità enormi di gas, nubi di polvere che si intrecciano e, nel mezzo di questo caos, Sagittarius A, il buco nero supermassiccio attorno al quale ruota l’intera regione. Osservarlo non è una questione di semplice curiosità: significa capire come si comporta la materia quando le condizioni diventano estreme, molto diverse da quelle a cui siamo abituati nel nostro angolo di cosmo.

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Un quartiere galattico che non assomiglia al nostro

La distanza, in questo caso, gioca a favore. Trovandosi in una zona marginale della Via Lattea, il Sistema solare resta al riparo da dinamiche che al centro sono quotidiane, tra radiazioni intense, densità stellari altissime e un continuo rimescolamento di gas e polveri. Eppure quella regione rappresenta una sorta di laboratorio naturale, dove i processi fisici che coinvolgono la materia possono essere osservati nella loro forma più spinta.

Il problema, storicamente, è sempre stato uno: vedere qualcosa. La polvere interstellare funziona come una tenda pesante, assorbe la luce e nasconde ciò che si trova dietro. Ed è qui che entra in gioco la tecnologia a bordo del telescopio, capace di lavorare nell’infrarosso e quindi di attraversare almeno in parte quella barriera opaca che per decenni ha limitato le osservazioni verso il cuore della galassia.

IRS 3 e l’immagine ottenuta dal Webb

L’obiettivo scelto è stato IRS 3, una stella che sta vivendo le fasi conclusive della propria esistenza. Un oggetto che, di per sé, racconta già molto: le stelle prossime alla fine del loro ciclo disperdono materiale nello spazio circostante, arricchendo l’ambiente di elementi e composti che poi entreranno a far parte di nuove generazioni stellari.

L’immagine è stata ottenuta l’11 agosto 2026 e mostra un campo stellare densissimo, percorso da nubi luminose e interrotto da zone scure, quelle in cui la polvere blocca la radiazione proveniente da ciò che si trova alle sue spalle. Il risultato è una fotografia che colpisce per la sua bellezza, certo, ma che soprattutto contiene una quantità impressionante di informazioni da estrapolare.

Perché il valore di uno scatto come questo non sta soltanto nell’estetica. Ogni pixel porta con sé dati spettroscopici, indicazioni sulla composizione chimica, sulla temperatura, sulla distribuzione dei materiali. Ed è così che emerge la presenza di acqua in un contesto tutt’altro che ospitale, a poca distanza cosmica dal buco nero supermassiccio.

Perché questi dati contano

Il telescopio Webb sta accumulando una mole di osservazioni che gli astronomi continueranno ad analizzare per anni. Ogni puntamento verso il centro della Via Lattea aggiunge un pezzo a un quadro ancora parziale, soprattutto per quanto riguarda il modo in cui gas e polveri si organizzano nelle vicinanze di un oggetto tanto massiccio. Studiare stelle come IRS 3, in questo senso, permette di seguire il percorso della materia: da dove arriva, come si trasforma, dove finisce. E in un ambiente dominato dalla gravità di Sagittarius A, quel percorso segue regole che nel nostro quartiere galattico semplicemente non si verificano.