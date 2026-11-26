Nella corsa all’intelligenza artificiale gli occhi sono rimasti puntati soprattutto sui modelli sviluppati da aziende come OpenAI e Google, eppure per le applicazioni industriali la partita decisiva potrebbe giocarsi altrove, sulle infrastrutture e sulle reti delle aziende. La diffusione su larga scala dell’IA fisica, quella che permette a robot e macchinari di prendere decisioni e agire nel mondo reale, dipenderà infatti dalla capacità di far funzionare questi sistemi fuori dai data center. Parliamo di ambienti dove una connessione che salta o un dato trasmesso in ritardo possono compromettere la sicurezza delle operazioni. È proprio il campo in cui lavora Parm Sandhu, responsabile globale delle soluzioni 5G per le aziende di NTT DATA, il gruppo tecnologico giapponese specializzato in servizi informatici e infrastrutture digitali. Con oltre trent’anni di esperienza nelle telecomunicazioni alle spalle, Sandhu si occupa delle reti 5G private e delle tecnologie che portano l’elaborazione dei dati vicino ai dispositivi che li utilizzano. L’occasione per parlarne è stata il NTT R&D Forum di Tokyo, dove l’azienda presenta i suoi progetti di ricerca più avanzati.

Uno dei filoni su cui NTT sta investendo molto è il calcolo ottico, che secondo Sandhu potrebbe rivelarsi una tecnologia dirompente. Permetterebbe di eliminare la necessità di sistemi di raffreddamento e riscaldamento, garantendo al tempo stesso una capacità di elaborazione molto superiore. L’infrastruttura risulterebbe forse leggermente più ingombrante ma priva di tutti i componenti accessori richiesti dalle architetture attuali. Le prime applicazioni concrete potrebbero arrivare intorno al 2030, quindi prima del calcolo quantistico, che a suo giudizio resta ancora piuttosto lontano da un utilizzo pratico diffuso pur rimanendo un settore di ricerca molto interessante.

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Perché l’IA fisica chiede reti diverse

In una fabbrica, in un impianto petrolifero o in una smart city l’IA fisica dipende completamente dai dati. Questi sistemi decidono nell’ordine dei millisecondi e hanno bisogno che le informazioni arrivino al momento giusto e nella sequenza corretta. Un essere umano si accorge quando manca qualcosa e può scegliere di fermarsi, mentre un algoritmo continua a elaborare ciò che ha a disposizione e a prendere decisioni. Se alcuni dati si perdono lungo il percorso il rischio è che quelle scelte siano sbagliate, e il problema si amplifica con i robot in movimento che richiedono una connessione continua durante gli spostamenti. Servono quindi reti con una latenza minima, capaci di dare priorità alle comunicazioni più rilevanti per la sicurezza. C’è poi la questione dei volumi, che secondo le stime di NTT DATA crescono del 400%, un incremento enormemente superiore al 10 o al 20%. Le tradizionali reti WiFi installate negli stabilimenti non sono nate per esigenze simili e adattarle potrebbe non bastare.

Per Sandhu il 5G resta la soluzione giusta. Era stato concepito per due obiettivi, ampliare la capacità delle reti quando la diffusione degli smartphone stava portando il 4G alla saturazione e servire le applicazioni industriali, dalle fabbriche con centinaia di migliaia di sensori ai robot che chiedono tempi di risposta bassissimi. All’epoca ci si rese conto che il ritorno economico sul fronte industriale avrebbe richiesto anni, e il beneficio immediato arrivò dalla maggiore capacità per gli smartphone. Adesso però si entra nella fase delle reti 5G private, infrastrutture più contenute installate direttamente dentro una fabbrica, un po’ come una rete aziendale senza fili ma con le caratteristiche del 5G. NTT DATA le sta già realizzando in stabilimenti industriali, impianti petroliferi e miniere.

Robot autonomi e calcolo a bordo

La differenza rispetto al controllo remoto è sostanziale. Nella guida a distanza tradizionale l’operatore guarda le immagini delle telecamere e prende ogni decisione, mentre nei livelli quattro e cinque di autonomia la macchina comprende l’ambiente e si orienta da sola. Può affrontare terreni complessi sapendo quali operazioni svolgere, con l’uomo relegato alla supervisione e magari a un pulsante di arresto d’emergenza. Grazie ai sistemi dei partner con cui NTT collabora un robot può essere introdotto in una miniera e trovare autonomamente la via d’uscita.

Qui entra in gioco l’edge computing. L’addestramento del modello avviene in genere nel cloud, poi il sistema viene trasferito su processori compatti, come quelli sviluppati da Nvidia, installati a bordo di un robot quadrupede o di un AMR, cioè un robot mobile autonomo. La comunicazione con l’esterno rimane necessaria ma i dati da trasmettere calano parecchio, perché schivare un ostacolo o orientarsi diventano operazioni locali. Il robot può comunque continuare a imparare, ad esempio muovendosi in un aeroporto e inviando nuove informazioni ai sistemi centrali che aggiornano i modelli e gli altri dispositivi. Ne derivano risparmi considerevoli, legati a macchine più piccole ed economiche, a minori spese di connettività e a un consumo ridotto di token, le unità di informazione che spesso determinano il costo dei servizi cloud. Secondo Sandhu è una delle ragioni per cui l’elaborazione locale sta diventando così importante.

Fonte: TecnoAndroid