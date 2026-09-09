Call of Duty Black Ops 2 di nuovo primo sul PS Store europeo

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Un gioco del 2012 che continua a dominare le vendite digitali su PlayStation: Call of Duty: Black Ops 2 si è preso il primo posto nella classifica europea del PlayStation Store anche ad agosto, replicando il risultato del mese precedente e piazzandosi al terzo posto in Nord America. Sony ha pubblicato le graduatorie relative a USA e Canada e all’area europea, e il quadro che ne esce è quantomeno curioso, perché in cima non c’è una novità assoluta ma una riproposizione fedele di un capitolo uscito quattordici anni fa. Vale la pena sottolinearlo: quella arrivata su PS5 è una conversione 1:1 dell’originale, senza rifacimenti grafici o stravolgimenti di sorta. Eppure basta questo, evidentemente, per battere praticamente tutto il resto del catalogo digitale nel Vecchio Continente. Il che dice parecchio sul peso della nostalgia in questo mercato, oltre che sulla forza del brand.
La classifica europea premia i grandi ritorni
Scorrendo la classifica europea su PS5, dietro a Black Ops 2 si trova l’immancabile Minecraft, presenza fissa da anni, e subito dopo Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Fuori dal podio per un soffio The Lord of the Rings: War in the North Legacy Edition, seguito da Mafia: Definitive Edition for PS5 e dall’eterno Grand Theft Auto V, che continua a vendere copie a distanza di oltre un decennio dal debutto.
Ecco la top 20 europea per PS5:
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- Call of Duty: Black Ops II
- Minecraft
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced
- The Lord of the Rings: War in the North Legacy Edition
- Mafia: Definitive Edition for PS5
- Grand Theft Auto V
- Hell Let Loose: Vietnam
- Call of Duty: Black Ops
- Marvel’s Spider-Man 2
- Palworld
- Star Wars Zero Company
- Mortal Shell II
- No More Room in Hell 2
- Forza Horizon 5
- 007 First Light
- Halo: Campaign Evolved
- Waterpark Simulator
- Escape the Backrooms
- UFC 6
- Beast of Reincarnation
Da notare la doppietta della saga Treyarch, con anche il primo Call of Duty: Black Ops in ottava posizione, e la presenza di titoli un tempo esclusivi Microsoft come Forza Horizon 5 e Halo: Campaign Evolved.
Negli Stati Uniti comanda lo sport, il picchiaduro Marvel spacca in due i due mercati
Sull’altra sponda dell’Atlantico il discorso cambia in fretta. Il gioco più venduto in Nord America è stato EA Sports Madden NFL 27, come da tradizione per il periodo, seguito da Marvel Tokon: Fighting Souls. Ed è proprio qui che si apre la forbice più interessante, perché il picchiaboro di Arc System Works, secondo negli Stati Uniti e in Canada, in Europa non riesce nemmeno a entrare nella top 10. Un divario piuttosto netto per un prodotto dello stesso periodo.
La graduatoria completa per USA e Canada su PS5:
- EA Sports Madden NFL 27
- MARVEL Tōkon: Fighting Souls
- Call of Duty: Black Ops II
- No More Room in Hell 2
- Hell Let Loose: Vietnam
- EA Sports College Football 27
- Minecraft
- Halo: Campaign Evolved
- Palworld
- Call of Duty: Black Ops
- Star Wars Zero Company
- Marvel’s Spider-Man 2
- The Lord of the Rings: War in the North Legacy Edition
- Grand Theft Auto V
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced
- Mortal Shell II
- Mistfall Hunter
- Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2
- 007 First Light
- Mafia: Definitive Edition for PS5
Le due liste, messe una accanto all’altra, raccontano gusti solo in parte sovrapponibili. I titoli sportivi di EA fanno la differenza oltreoceano, con Madden NFL 27 in testa e EA Sports College Football 27 in sesta posizione, mentre in Europa nessuno dei due entra nelle prime venti. Restano invece condivisi i pilastri: Minecraft, Grand Theft Auto V, Palworld, Marvel’s Spider-Man 2 e Hell Let Loose: Vietnam compaiono in entrambe le graduatorie, così come No More Room in Hell 2 e Star Wars Zero Company.
Il dato che resta più impresso, comunque, è quello di partenza: un Call of Duty del 2012, riportato su PS5 senza particolari interventi, che per due mesi di fila si conferma il gioco digitale più acquistato in Europa e uno dei tre più venduti in Nord America.