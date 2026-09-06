Caccia all’alligatore in Louisiana: legale dopo oltre 50 anni

La caccia all’alligatore in Louisiana torna a essere legale per la prima volta in oltre cinquant’anni, e lo fa con una formula che ricorda più una lotteria che una tradizionale apertura di stagione. Lo Stato ha deciso di riaprire le porte ai cacciatori sportivi, ma con un tetto preciso: fino a 5.000 licenze assegnate per estrazione, e fino a 10.000 alligatori che potranno essere prelevati legalmente durante la stagione di caccia fissata a ottobre.

Il numero, letto così, dice già molto. Cinquemila permessi e diecimila animali significa in media due esemplari a testa, un rapporto che lascia intuire quanto il sistema sia stato costruito per restare dentro binari molto stretti. Non una liberalizzazione generalizzata, quindi, ma un’apertura contingentata, con un limite massimo scritto nero su bianco sia sul fronte dei partecipanti sia su quello dei capi abbattibili.

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Una lotteria per decidere chi potrà cacciare

Il meccanismo dell’estrazione è la parte più interessante della vicenda. Invece di distribuire licenze a chiunque ne faccia richiesta, la Louisiana ha scelto di selezionare i cacciatori autorizzati attraverso un sorteggio, con un massimo di 5.000 nomi che potranno accedere alla stagione. È un modello che gli Stati americani usano spesso quando la domanda supera di gran lunga le possibilità di prelievo sostenibile, e serve a due cose: tenere il conteggio sotto controllo e distribuire l’accesso in modo formalmente equo.

Il ritorno della caccia all’alligatore ricreativa dopo più di mezzo secolo di divieto ha un peso simbolico difficile da ignorare in uno Stato dove questi rettili sono parte del paesaggio, dell’immaginario e anche dell’economia delle zone umide. Per generazioni, l’attività è stata riservata a un ambito professionale e regolamentato in modo diverso. L’apertura ai cacciatori sportivi rappresenta quindi un cambio di impostazione, non un semplice aggiustamento tecnico delle regole esistenti.

Ottobre, il mese scelto per la stagione aperta

La finestra temporale individuata è quella di ottobre. Una stagione concentrata, che riduce ulteriormente i margini di manovra rispetto a un periodo lungo distribuito su più mesi. Chi verrà estratto avrà quindi un arco di tempo definito per esercitare il proprio permesso, dentro il tetto complessivo dei 10.000 alligatori stabilito dalle autorità.

Il tetto massimo, va detto, non equivale a una previsione. Il fatto che fino a diecimila esemplari possano essere prelevati legalmente non significa che quel numero verrà effettivamente raggiunto. Nelle stagioni contingentate, il risultato finale dipende da quanti selezionati partecipano davvero, dalle condizioni sul campo e dal tasso di successo individuale, che nella caccia agli alligatori non è mai scontato.

Resta il dato di partenza, quello che ha fatto discutere più di tutti: oltre cinquant’anni di stop e poi una riapertura strutturata, con licenze limitate e sorteggio. Un modello che mette la Louisiana in una posizione particolare, perché prova a conciliare la pressione di una platea di appassionati numerosa con la necessità di non lasciare nulla al caso sul piano dei numeri.

Le licenze per la caccia all’alligatore assegnate tramite estrazione diventano così l’elemento chiave dell’intero impianto. Chi entra, entra con regole precise e un limite di capi. Chi resta fuori, resta fuori. Ed è proprio questo doppio filtro, prima la lotteria e poi il tetto complessivo dei prelievi, a definire il volto della nuova stagione.

Il conteggio finale si conoscerà soltanto a stagione chiusa, quando saranno tirate le somme sui prelievi effettivi rispetto al massimale autorizzato di diecimila animali.