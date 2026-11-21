Una Bugatti Chiron con un Pokémon disegnato sulle portiere non è proprio l’immagine che viene in mente pensando alla supercar francese, eppure a Vancouver ne circola una. Al volante c’è un giovane imprenditore asiatico che negli ultimi anni ha guidato diverse sportive di lusso e che alla fine ha scelto di rendere omaggio al suo Pokémon preferito con una livrea decisamente fuori dagli schemi. Non è la primissima volta che una creatura del celebre franchise compare su una Bugatti, ma questa storia dimostra quanto la fantasia possa spingersi lontano. Oppure quanto possa scivolare verso il discutibile, dipende molto dai gusti di chi guarda.

Il protagonista si chiama Jesse Peng e si è costruito una posizione invidiabile nel settore tecnologico, per poi diventare investitore immobiliare e collezionista di altissimo livello. Possiede infatti una delle più grandi collezioni private di carte Pokémon del Canada, con un valore che si aggira sui sette zeri. Prima della Chiron girava per la città con una Lamborghini Urus rossa decorata con l’immagine del Pokémon stilizzata in nero. Il passaggio alla Bugatti è arrivato appena ha trovato un esemplare con appena 1.800 chilometri sul contachilometri e una garanzia valida fino ad aprile 2027.

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La livrea con Mega Charizard X e una passione nata dalla solitudine

Credits: TecnoAndroid

La vettura è rifinita in blu scuro con dettagli azzurri a contrasto, mentre su entrambe le portiere spicca il disegno di Mega Charizard X. Dietro questa scelta c’è un pezzo di vita vissuta. Quando Peng si trasferì in Nord America non aveva amici e fu proprio in quel periodo che si appassionò ai Pokémon. Quella passione gli ha regalato molto più di un passatempo, perché grazie a lei ha conosciuto la ragazza che poi è diventata sua moglie. Oggi capita spesso che qualche giovane si fermi a osservare l’auto, attirato non solo dal design straordinario della hypercar ma anche dal personaggio che campeggia sulla carrozzeria.

Una Chiron da guidare ogni giorno, con numeri da capogiro

Jesse non ha alcuna intenzione di chiudere la sua Chiron in un garage climatizzato per poi lasciarla sotto un telo. Vuole guidarla e sfruttarla quotidianamente, il che non è esattamente l’affare più economico del mondo. Un’auto con 1500 CV difficilmente può essere la compagna ideale per tutti i giorni, anche perché i consumi sono altissimi e la coppia massima tocca i 1600 Nm già a partire da 2000 giri/min. Tutta questa forza arriva a terra attraverso una trazione integrale permanente e un cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti.

Le prestazioni sono semplicemente esagerate. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 2,4 secondi e per arrivare a 200 km/h ne bastano 6,1. Da ferma la Chiron raggiunge i 300 km/h in 13,6 secondi e i 400 km/h in 32,5 secondi. Anche la frenata impressiona, visto che da 400 km/h servono circa 10 secondi per fermarsi, pari a 420 metri. A spingere il tutto c’è un poderoso W16 quadriturbo da 8 litri. La velocità è limitata elettronicamente a 380 km/h per proteggere meccanica e pneumatici, dato che secondo le simulazioni al computer della casa la Chiron potrebbe sfiorare i 500 km/h.

Per il proprietario questa supercar rappresenta molto più di un concentrato di potenza, è un vero traguardo personale. “Ho avuto la fortuna di possedere supercar negli ultimi otto anni della mia vita. Sembra irreale!”, ha raccontato l’imprenditore, che investe i suoi guadagni nelle proprie passioni ma non solo. Oltre a girare con una Bugatti dedicata ai Pokémon, ha comprato una casa ai genitori e anche il camper dei loro sogni. Quella che a prima vista potrebbe sembrare l’auto di un ragazzo immaturo è in realtà il frutto di capacità imprenditoriale e di tanto duro lavoro.

Fonte: TecnoAndroid