Chi guarda la televisione attraverso il digitale terrestre si trova da oggi davanti a un telecomando un po’ diverso dal solito. In queste ore è stata infatti attivata su tutto il territorio italiano la nuova Numerazione LCN Nazionale, che stabilisce l’ordine con cui i canali compaiono nell’elenco e il numero assegnato a ciascuno di loro. Per ritrovarsi subito con la lista aggiornata il primo passo da compiere è avviare una ricerca automatica dei canali sul televisore o sul decoder, così da recepire tutte le ultime novità.

Le prime posizioni e i canali tematici

La parte alta dell’elenco canali resta quella che quasi tutti conoscono a memoria. Al numero 1 c’è Rai 1, seguita da Rai 2 e da Rai 3 TGR Regione al tasto 3. Poi arrivano Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, LA7 HD, TV8 HD e NOVE, che chiude la prima fila al 9. Le posizioni dalla 10 alla 19 sono riservate alle emittenti locali, mentre al 20 trova posto 20Mediaset HD.

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Dal 21 in avanti la nuova numerazione ospita i canali tematici. Rai 4 occupa il 21 ma risulta in conflitto LCN con un altro Rai 4, e la stessa situazione si ripete per Rai Premium al 25 e per Rai News 24 al 48. In mezzo si incontrano Iris HD al 22, Rai 5 al 23, Rai Movie al 24, Cielo al 26, 27Twentyseven HD al 27 e TV2000 al 28. Più avanti ci sono LA7CINEMA, La5 HD, Real Time, QVC HD, Food Network, Cine34 HD e Focus HD, che arriva fino al 35.

Per i più piccoli la zona di riferimento va dal 40 al 47 con Boing HD, K2, Rai Gulp, Rai YoYo, frisbee, Boing Plus, Cartoonito HD e Super!. L’informazione trova spazio con Sky TG24 al 50 e TGCOM24 HD al 51, mentre lo sport passa da Rai Sport al 58, SPORTITALIA HD al 60 e SUPERTENNIS al 64. Tra il 66 e il 70 si concentrano i canali musicali come RADIO 105, R101 TV, BOM CHANNEL, Deejay TV HD e RadioItaliaTV. In Valle d’Aosta le posizioni 75, 76 e 77 sono invece occupate da France 24 HD, RTS Un HD e TV5 MONDE EUROPE.

Dalle centinaia alle radio e ai TGR regionali

Salendo di numero l’ordinamento si fa più fitto. Al 101 c’è Rai 4K, mentre dal 103 al 109 tornano Rai 3 e le principali reti generaliste, con 20Mediaset HD al 120. Tra il 121 e il 170 compare una lunga serie di canali, da PADRE PIO TV al 145 fino a VH1 al 167. Al 200 si trova Test HEVC main10, seguito da RaiPlay al 201, Rai Radio 2 Visual al 202 e RaiPlay Sound al 203. Dal 204 al 209 si susseguono diversi canali promozionali, mentre nella fascia successiva spuntano tra gli altri FRANCE 24 al 241, RADIO24TV al 246, GAMBERO ROSSO al 257 e Bike Channel al 259.

Il 500 è dedicato a tivù la guida. Subito dopo, dal 501 al 503, ci sono Rai 1, Rai 2 e Rai 3 in versione provvisoria, e il blocco fino al 570 ripropone buona parte dei canali già presenti più in alto, con l’aggiunta di RTV San Marino al 550.

Dal 701 parte la sezione dei canali radio. Qui si trovano Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio e Rai Radio Kids, insieme a Radio Capital, Radio Deejay e Radio m2o. Ci sono poi RADIO VATICANA ITALIA al 733, le diverse declinazioni di RTL 102.5, Radio Monte Carlo al 772, VIRGIN RADIO al 786 e Radio Maria al 789.

Le posizioni dall’801 all’823 spettano infine alle edizioni regionali di Rai 3 TGR, che partono dalla Valle d’Aosta e arrivano alla Sicilia passando anche per Rai 3 TGR Südtirol all’808. Seguono RADIO CLASSICA TV all’824, CLASS CNBC all’828, SUPERSIX all’833 e Caccia e Pesca all’888. In fondo alla lista ci sono i servizi di LA7, con LA7 on demand al 997, LA7 TEST al 998 e LA7CINEMA TEST al 999.

Fonte: TecnoAndroid