Bloodstained: The Scarlet Engagement rinviato al 2027

Chi aspettava Bloodstained: The Scarlet Engagement nel corso del 2026 dovrà mettersi il cuore in pace, perché il gioco è stato rinviato ufficialmente al 2027. L’annuncio arriva direttamente da ArtPlay, con 505 Games nel ruolo di editore, e cancella di fatto la finestra di lancio comunicata in precedenza. Nessuna data precisa, per ora, soltanto un anno indicato in modo generico e la promessa che il lavoro sta procedendo verso la parte conclusiva dello sviluppo.

Il messaggio di Koji Igarashi e i nuovi screenshot

A dare la notizia è stato Koji Igarashi in persona, con un aggiornamento video pensato per fare il punto sulla situazione. Il tono non è quello di un progetto in difficoltà, tutt’altro. Igarashi ha spiegato che lo sviluppo è ormai entrato nelle fasi finali e che il team spera di poter mostrare presto nuove sequenze di gameplay. Quel presto, però, resta volutamente vago, perché non è stato indicato alcun appuntamento preciso per rivedere il gioco in movimento. Ad accompagnare la comunicazione del rinvio sono arrivati quattro nuovi screenshot, unico materiale inedito diffuso in questa occasione. Immagini statiche, quindi, in attesa che ArtPlay decida di alzare il sipario su quel gameplay anticipato dallo stesso Igarashi. Un modo per non lasciare i giocatori completamente a mani vuote di fronte a uno slittamento che sposta l’uscita di un anno intero.

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Cosa sappiamo di Bloodstained: The Scarlet Engagement

La nuova avventura sarà ambientata nell’Inghilterra del XVI secolo e racconterà un capitolo precedente rispetto a quanto già visto nell’universo narrativo della serie. In pratica un prequel, con due protagonisti giocabili, Leonard Brandon e Alexander Kyteler. Non si tratta di due personaggi da scegliere all’inizio e poi da dimenticare, perché il gioco è costruito attorno alla loro presenza congiunta.

Il meccanismo che li tiene insieme si chiama Buddy System ed è una delle caratteristiche centrali del progetto. Leonard e Alexander non verranno gestiti separatamente, ma controllati come coppia, con la loro convivenza sullo schermo che diventa parte integrante dell’esperienza. Una scelta che, sulla carta, cambia parecchio il modo di affrontare combattimenti ed esplorazione rispetto a quanto la serie aveva abituato finora.

ArtPlay ha inoltre confermato che The Scarlet Engagement proporrà la mappa più grande mai realizzata per la saga. Le aree saranno influenzate dai diversi momenti della giornata, quindi il tempo che passa avrà un peso sull’esplorazione degli scenari. Su questo punto, però, i dettagli scarseggiano ancora, perché non è stato spiegato come funzionerà nel concreto il sistema né quali conseguenze avrà sulla progressione. Un elemento interessante, insomma, ma tutto da vedere all’opera.

Piattaforme, lingua e tempi di attesa

Restano confermate le versioni per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. La pagina Steam del gioco è già stata aggiornata con il nuovo periodo di uscita fissato al 2027 e conferma la presenza dell’interfaccia e dei sottotitoli in italiano, dettaglio non scontato per un progetto di questo tipo e che farà piacere a chi preferisce non giocare in inglese.

Per il resto la situazione è quella di un titolo che si è preso più tempo del previsto, con una finestra ancora larghissima e nessun indizio sul mese di lancio. Chi vuole conoscere il giorno esatto del debutto, o semplicemente vedere altro gameplay, dovrà seguire i prossimi aggiornamenti di ArtPlay e 505 Games, che al momento non hanno fissato alcun appuntamento pubblico. Il rinvio, in ogni caso, è ufficiale e la data del 2026 è stata archiviata.