GTA 6 in Corea del Sud: l’uscita è stata a rischio per il nudo

Per diverse settimane l’arrivo di GTA 6 in Corea del Sud è stato tutt’altro che scontato. Il motivo non riguarda problemi tecnici o accordi commerciali saltati all’ultimo momento ma qualcosa di molto più specifico, cioè le scene di nudo presenti nel gioco. Fino a poche settimane fa la pubblicazione di Grand Theft Auto 6 nel paese asiatico è rimasta in bilico proprio per questa ragione, e il nuovo capitolo della serie ha corso il pericolo concreto di non vedere mai la luce sugli scaffali sudcoreani.

Si tratta di un retroscena piuttosto curioso, emerso in un momento in cui l’attenzione dei giocatori era già concentrata su un altro mercato asiatico. Il titolo di Rockstar Games è infatti al centro di una discussione parallela che coinvolge il Giappone, e le due vicende finiscono inevitabilmente per intrecciarsi nella percezione del pubblico.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il caso della Corea del Sud e il nodo dei contenuti espliciti

Quello che rende la vicenda interessante è la natura del problema. Non si parla di violenza, di linguaggio o di tematiche criminali, elementi che da sempre accompagnano la saga e che fanno parte del suo DNA. Al centro della questione ci sono invece i contenuti legati al nudo, che in Corea del Sud hanno rappresentato un ostacolo serio alla distribuzione del gioco. Un dettaglio che da solo avrebbe potuto tenere lontano uno dei titoli più attesi di sempre da un intero paese.

Il rischio, va sottolineato, è stato reale e non una semplice ipotesi circolata tra gli appassionati. L’uscita di GTA 6 nel mercato sudcoreano è rimasta in sospeso fino a tempi molto recenti, e soltanto da poche settimane la situazione sembra essersi sbloccata. Per chi aspettava il ritorno della serie dopo tanti anni sarebbe stata una notizia difficile da digerire, considerando quanto il franchise sia seguito anche in quell’area del mondo.

La vicenda dimostra quanto le regole sui contenuti possano cambiare da un paese all’altro e quanto un singolo aspetto della produzione possa pesare sulla diffusione globale di un videogioco. Anche un colosso come Rockstar Games, abituato a muoversi su scala mondiale, si è trovato a fare i conti con un ostacolo di questo tipo.

Il parallelo con la versione giapponese

Il retroscena sudcoreano arriva mentre una parte della community continua a interrogarsi su un’altra questione aperta. Molti giocatori si chiedono ancora se la versione giapponese di Grand Theft Auto 6 sia stata davvero sottoposta a censura oppure no. Il dubbio non ha ancora trovato una risposta definitiva e continua ad alimentare discussioni e confronti tra chi segue da vicino ogni notizia sul gioco.

Le due situazioni hanno in comune il tema dell’adattamento dei contenuti ai diversi mercati asiatici, anche se con sfumature differenti. In Giappone il punto riguarda la possibile presenza di modifiche rispetto all’edizione distribuita nel resto del mondo. In Corea del Sud invece la posta in gioco era ancora più alta, perché a essere messa in discussione non era una semplice modifica ma la commercializzazione stessa del titolo.

Per GTA 6 questo significa aver attraversato una fase delicata proprio nel periodo di avvicinamento al lancio, con l’ombra di un’esclusione da un mercato importante rimasta sospesa fino a poche settimane fa. Il nuovo capitolo della saga di Rockstar Games ha davvero rischiato di non arrivare nel paese a causa delle sue scene di nudo.

Fonte: TecnoAndroid