Belkin BoostCharge 2 in 1 a 24,99€: ricarica Qi2 da 15W

Chi si porta dietro due caricabatterie diversi per telefono e auricolari sa quanto sia scomodo, ed è proprio qui che entra in gioco Belkin BoostCharge 2 in 1, il caricatore magnetico pieghevole che in questi giorni su Amazon crolla a 24,99€ invece di 69,99€. Uno sconto del 64%, quindi 45€ risparmiati secchi su un accessorio che unisce lo standard Qi2 alla compatibilità MagSafe e che sta comodamente in una tasca laterale dello zaino.

L’idea di fondo è semplice: una sola base, due dispositivi caricati insieme, ingombro ridotto al minimo. Il cuore del prodotto è il puck magnetico che eroga fino a 15W di potenza, un valore che si traduce in una ricarica fino a due volte più rapida rispetto ai classici caricabatterie wireless da 5W. Accanto, una seconda superficie da 5W pensata per AirPods o per qualsiasi auricolare con custodia a ricarica wireless.

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Come è fatto e con cosa funziona

Il design pieghevole è la parte più interessante per chi viaggia spesso. L’angolazione è regolabile, così il telefono resta leggibile sia sulla scrivania di casa sia sul comodino di una camera d’albergo, e una volta richiuso il tutto diventa un oggetto piatto che sparisce dentro una borsa. Non è plastica anonima buttata lì: ci sono inserti in silicone soft touch, una base antiscivolo che tiene ferma la struttura anche quando si tocca lo schermo, e uno chassis realizzato fino al 75% con plastica riciclata post consumo.

Sul fronte compatibilità il discorso si allarga parecchio. Non parliamo solo di iPhone, inclusi i modelli 17 e Air, ma anche degli smartphone Android che montano la tecnologia Pixelsnap oppure una cover magnetica compatibile Qi2 e MagSafe. La ricarica resta stabile attraverso custodie fino a 3mm di spessore, dettaglio non banale per chi usa cover robuste e non ha voglia di toglierle ogni volta. Nella confezione la gamma Belkin prevede tipicamente alimentatore USB C e cavo, mentre sul lato garanzia il produttore copre due anni e aggiunge la protezione Connected Equipment Warranty fino a 2.000€ in caso di danni ai dispositivi collegati.

Riassumendo le specifiche che contano davvero: standard Qi2 con Magnetic Power Profile e compatibilità MagSafe, 15W sul puck principale e 5W su quello secondario, struttura pieghevole in colore bianco, materiali eco sostenibili e le certificazioni di sicurezza che Belkin applica a tutta la linea.

Perché 24,99€ è un prezzo da tenere d’occhio

Il taglio di prezzo è la parte che fa alzare il sopracciglio. Passare da 69,99€ a 24,99€ significa pagare poco più di un terzo del listino, e su un caricabatterie Qi2 con doppia postazione non è una cosa che capita spesso. La cifra è il minimo storico registrato su Amazon per questo modello, e considerando la compatibilità multipiattaforma e la qualità costruttiva il rapporto tra quello che si spende e quello che si porta a casa cambia parecchio.

C’è però il solito avvertimento che vale per tutte le promozioni di questo tipo: la disponibilità dipende dallo stock del momento. Le offerte più aggressive tendono a esaurire le scorte in fretta, quindi chi è interessato fa bene a non prendersela troppo comoda. Il prodotto in questione è il Belkin BoostCharge Caricabatteria magnetico pieghevole 2 in 1 con Qi2 15W, proposto appunto a 24,99€ contro i 69,99€ di listino.

Fonte: TecnoAndroid