Beauer X8, la roulotte che triplica lo spazio in 60 secondi

Chi ha immaginato una roulotte capace di triplicare la propria superficie appena arrivata in piazzola ha un nome preciso, ed è la francese Beauer con la nuova Beauer X8. L’idea di fondo è semplice da spiegare e complicata da realizzare: viaggiare stretti, vivere larghi. Il meccanismo si basa su un principio telescopico brevettato, con due moduli che scorrono lateralmente spinti da cilindri elettrici. Si preme un pulsante, si aspetta all’incirca 60 secondi e la caravan estensibile è pronta per essere abitata.

Su strada gli ingombri restano gestibili, almeno per gli standard di una casa mobile. La scheda tecnica parla di circa 6,65 metri di lunghezza e 2,05 metri di larghezza nella configurazione chiusa, numeri che non spaventano più di tanto chi è abituato a trainare. Poi arriva il momento della sosta, le due sezioni laterali si aprono in orizzontale e la larghezza sale a circa 4,80 metri. Il funzionamento ricorda quello delle matrioske: durante la marcia moduli e parte degli arredi restano sovrapposti, mentre in fase di apertura si sistemano da soli nella posizione definitiva. Il risultato sono circa 30 metri quadrati calpestabili, una superficie che in un rimorchio tradizionale sarebbe impensabile.

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Otto posti letto, due camere e una cucina vera

L’ambizione dichiarata è chiara: trasformare un rimorchio in una casa vacanze per otto persone. Dentro la Beauer X8 ci sono due camere da letto separate, entrambe con matrimoniale da 160×200 cm, mentre il soggiorno ospita due divani che diventano letti da 140×200 cm. La cucina non è un ripiego, con frigorifero da 190 litri, lavello e piano cottura. Il bagno prevede doccia 70×70 cm, lavabo e WC a cassetta. Chi vuole spingersi oltre può attingere alla lista degli optional, dove compaiono lavastoviglie, forno, microonde, climatizzazione, riscaldamento, pannelli solari e una batteria al litio maggiorata.

C’è però un dettaglio che vale la pena tenere a mente prima di firmare l’ordine. Il bagno, come tutti gli altri ambienti della zona estensibile, funziona correttamente soltanto quando la roulotte espandibile è completamente aperta. Tradotto: è una soluzione pensata per chi si ferma in campeggio per giorni, non per chi cerca una sosta veloce lungo l’autostrada. Il costruttore ha comunque previsto una via d’uscita in caso di guai ai cilindri elettrici, con un sistema che consente di agire manualmente sul meccanismo di apertura e chiusura.

Quanto costa e cosa serve per portarla in giro

Il conto, prevedibilmente, non è leggero. La Beauer X8 parte da 109.990 euro nella configurazione base, cifra destinata a salire man mano che si spuntano le caselle degli accessori. Il peso della caravan equipaggiata si aggira sui 2.600 kg, con una massa complessiva ammessa di 2.700 kg. Il margine di carico, insomma, è piuttosto risicato e va calcolato con attenzione prima di riempire i gavoni.

Nella dotazione di serie figurano un telaio AL-KO a doppio asse, una batteria al litio da 150 Ah, serbatoi da 55 litri per acqua pulita e acque grigie e un boiler elettrico da 25 litri. Elementi che raccontano di un prodotto costruito per la permanenza prolungata, non per il weekend improvvisato. Serve poi un veicolo trainante all’altezza, perché con quei pesi non ci si improvvisa.

Il quadro che ne esce è quello di una nicchia ben definita. Le famiglie numerose che vogliono il comfort di un’abitazione senza rinunciare alla mobilità sono il bersaglio naturale della casa mobile francese, mentre il prezzo oltre i 100.000 euro e la massa considerevole restringono parecchio il pubblico potenziale. Detto questo, la capacità di passare da caravan compatta a monolocale abitabile in meno di un minuto rimane un biglietto da visita difficile da ignorare, e piazza la X8 tra le proposte più curiose viste nel 2026 in fatto di caravan innovative.