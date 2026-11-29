Dopo aver presentato ad agosto i due modelli più ambiziosi della gamma, K100 Pro e K100 Pro Max, e aver lanciato a ottobre il modello base REDMI K100, il marchio cinese starebbe preparando il terreno per alzare ancora un po’ l’asticella. Il protagonista di questa nuova fase si chiama REDMI K100 Ultra e, stando alle prime indiscrezioni emerse, porterà con sé novità piuttosto rilevanti sul fronte del comparto fotografico. Un’area che sul modello precedente non era certo il punto di forza principale e che adesso sembra destinata a ricevere attenzioni ben diverse.

A diffondere le informazioni è stato il solito Digital Chat Station, leaker molto seguito quando si parla di smartphone cinesi, che oggi è tornato a occuparsi del successore di REDMI K90 Ultra. Quest’ultimo ha debuttato soltanto lo scorso giugno e si era fatto notare soprattutto per la ventola di raffreddamento integrata, una scelta decisamente fuori dal comune. Stavolta però il discorso si sposta altrove perché DCS ha condiviso quelle che sarebbero le specifiche dell’ultimo esemplare di test del futuro top di gamma, concentrandosi proprio sulle fotocamere.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Tre fotocamere da 50 megapixel e arriva il teleobiettivo

Il nuovo modello di punta di REDMI dovrebbe contare su un tris di fotocamere posteriori tutte accomunate dalla stessa risoluzione, cioè 50 megapixel. Il sensore principale avrebbe un formato da 1/1,3″, quindi nettamente più grande rispetto a quello montato sul predecessore. Un passo avanti che in teoria dovrebbe tradursi in una migliore gestione della luce, anche se ovviamente servirà vedere il dispositivo all’opera per farsi un’idea concreta.

Il secondo aggiornamento importante riguarderebbe la fotocamera ultragrandangolare. Vale la pena ricordare che REDMI K90 Ultra ne integra una da appena 8 megapixel, per cui il salto a 50 megapixel sarebbe tutt’altro che trascurabile. Poi c’è la novità forse più interessante di tutte perché sul modello precedente il teleobiettivo manca del tutto. Su REDMI K100 Ultra invece dovrebbe esserci, con un ingrandimento ottico 3x. Secondo il leaker l’azienda starebbe ancora svolgendo test A/B con sensori di medie dimensioni o più piccoli, segno che la configurazione definitiva non è stata ancora fissata.

Sul lato anteriore, quello dedicato a selfie e videochiamate, la fonte parla invece di una fotocamera da 32 megapixel. Nel complesso si tratterebbe di un pacchetto molto più completo e bilanciato rispetto a quello offerto dalla generazione passata, che puntava su altri aspetti lasciando la fotografia un po’ in secondo piano.

Il confronto con K100 Pro Max e gli altri dettagli

Se queste voci dovessero trovare conferma, REDMI K100 Ultra si presenterebbe comunque con specifiche fotografiche meno estreme rispetto a K100 Pro Max. Il fratello già in commercio può infatti contare su una fotocamera principale da 200 megapixel, su un’ultragrandangolare da 50 megapixel e su un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom 5x. Numeri che sulla carta restano superiori, almeno per quanto riguarda risoluzione del sensore principale e capacità di ingrandimento, il che lascia intuire come il nuovo arrivato possa puntare su un equilibrio diverso tra le varie componenti.

Rispondendo ai commenti dei propri follower, Digital Chat Station ha aggiunto qualche altra informazione sul futuro smartphone. A suo dire REDMI K100 Ultra adotterà il miglior display mai implementato dal marchio su un suo dispositivo. Non sono stati forniti dettagli tecnici precisi sul pannello, ma la promessa è piuttosto chiara. Lo stesso leaker ha poi parlato di altoparlanti e di un sistema di feedback aptico di alto livello, due elementi che contribuiscono parecchio all’esperienza d’uso quotidiana, specialmente su un telefono che ambisce a collocarsi al vertice della gamma REDMI.

Fonte: TecnoAndroid