La Volkswagen elettrica sotto i 20.000 euro esiste già, almeno nelle sue prime unità di preserie. La Casa tedesca ha infatti avviato in fabbrica i lavori sulla futura ID. UP, la piccola a batteria pensata per la città che promette di diventare il modello a zero emissioni più accessibile dell’intera gamma. Il progetto, finora conosciuto anche come ID.1, punta dritto su uno dei segmenti più caldi del momento, quello delle utilitarie compatte capaci di muoversi con agilità tra il traffico delle metropoli.

Non è un caso. Le city car alla spina rappresentano oggi il grande affare del mercato green e quasi tutti i costruttori principali stanno proponendo vetture di piccole dimensioni. Volkswagen ha deciso di allargare la propria offerta con un’auto che probabilmente si chiamerà ID. UP, anche se il nome del prototipo Every1 sembrava piuttosto azzeccato. Il primo lotto prodotto è servito a mettere alla prova attrezzature, metodi di assemblaggio e tempi di ogni singola fase. Tutto starebbe procedendo senza intoppi e secondo un programma ben preciso. Il vero punto chiave sarà però il listino, con un prezzo d’attacco inferiore ai 20.000 euro e la produzione in serie attesa per la metà del 2027.

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Debutta l’architettura software di Rivian

La nuova utilitaria nascerà sulla piattaforma MEB+ e sarà il primo modello del gruppo di Wolfsburg a sfruttare l’architettura software di Rivian. Questa soluzione concentra tutte le funzioni principali in un numero inferiore di centraline e permette di aggiungere funzionalità avanzate attraverso aggiornamenti da remoto. Dopo il lancio della piccola elettrica la stessa tecnologia verrà estesa gradualmente agli altri modelli a batteria del Gruppo VW.

Sul fronte produttivo la vettura verrà assemblata nello stabilimento portoghese di Palmela, dove dovrebbe condividere la linea di montaggio con la crossover compatta che continuerà a essere costruita lì. Anabel Andión Lomero, direttrice generale dell’impianto, ha spiegato che la fabbrica potrà regolare la proporzione tra i due modelli in base alla domanda. Con un solo modello sulle linee il sito ha prodotto nel 2025 ben 240.400 vetture e con questi numeri il marchio conta di fare un ulteriore passo avanti nei prossimi anni.

Motore, autonomia e spazio a bordo della ID. UP

Grazie alle dimensioni contenute la nuova ID. UP potrebbe adattarsi benissimo anche alle strade italiane. Sotto il cofano dovrebbe esserci un motore elettrico da circa 94 CV, abbinato a un’autonomia di almeno 250 km. Il prezzo di partenza dovrebbe aggirarsi intorno ai 20.000 euro, una cifra in grado di attirare parecchi appassionati delle auto a zero emissioni. Lo stesso nome Every scelto per il prototipo ha un valore simbolico e sottolinea l’idea di un mezzo pensato per affrontare le sfide di tutti i giorni.

L’abitacolo potrà accogliere quattro adulti mentre il bagagliaio dovrebbe offrire circa 300 litri di capacità. Per fare un paragone interno alla gamma la Polo arriva a 351 litri, mentre la precedente Up elettrica garantiva un volume minimo di 250 litri. Al centro della plancia troverà posto uno schermo dedicato al sistema di infotainment. La nuova architettura software consentirà aggiornamenti e potenziamenti a distanza per sbloccare via via le nuove funzioni. La base meccanica sarà quella della recente ID.Polo, con le modifiche necessarie per adattarla a un’auto più piccola.

Fonte: TecnoAndroid