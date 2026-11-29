Microsoft ha svelato oggi, 17 novembre 2026, i giochi in arrivo su Xbox Game Pass nelle prossime due settimane. La lista contiene nomi piuttosto interessanti come Sniper Ghost Warrior Contracts 2, The Outlast Trials e Hela: of Mice & Magic. Sono sei titoli in tutto, distribuiti tra la seconda metà di novembre e l’inizio di dicembre, e non tutti finiscono negli stessi abbonamenti. Alcune produzioni sbarcano su ogni livello del servizio, altre restano riservate a piani specifici. Un paio di giochi già presenti nel catalogo, invece, si aprono ora a una platea più ampia di iscritti.

Novembre su Xbox Game Pass, da Black Jacket ad Arkheron

Si parte il 19 novembre con Black Jacket, giocabile in cloud, su Xbox Series X|S, sui dispositivi handheld e su PC. Per il catalogo non è un debutto assoluto, perché il gioco era già disponibile su Game Pass Ultimate e PC Game Pass. La novità riguarda chi ha scelto Game Pass Premium, che da quel giorno potrà finalmente avviarlo. Lo stesso vale per Motorslice, atteso il 24 novembre sulle medesime piattaforme. Anche in questo caso l’ingresso nel piano Premium arriva dopo la disponibilità già garantita agli abbonati Ultimate e a quelli della versione per computer.

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Sempre il 24 novembre tocca a Sniper Ghost Warrior Contracts 2, e qui la copertura è totale. Il titolo sarà accessibile via cloud, su console, su handheld e su PC, ed entra contemporaneamente in Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass. Chiunque abbia un abbonamento attivo, a prescindere dal livello sottoscritto, potrà quindi scaricarlo oppure giocarlo in streaming.

Il mese si chiude il 27 novembre con Arkheron, disponibile in cloud, su Xbox Series X|S e su PC. Qui la distribuzione è più selettiva perché il gioco finisce soltanto in Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Chi è iscritto al piano Premium, per il momento, resta escluso.

Dicembre si apre con The Outlast Trials e Hela

Il primo dicembre porta in dote due uscite nello stesso giorno. The Outlast Trials arriva in cloud, su Xbox Series X|S e su PC, e sarà incluso in tutti e tre gli abbonamenti principali, ovvero Ultimate, Premium e PC Game Pass. Insieme al titolo di tiro di precisione previsto per il 24 novembre, è quindi uno dei due giochi nuovi dell’elenco aperti all’intera base di abbonati fin dal primo giorno.

Sempre il primo dicembre debutta Hela: of Mice & Magic, anch’esso giocabile in cloud, su console Xbox Series X|S e su PC. Rispetto all’altra uscita di inizio mese, però, il gioco resta circoscritto a Game Pass Ultimate e PC Game Pass e segue lo stesso schema già visto per Arkheron. Gli iscritti a Premium dovranno quindi rinunciarci, almeno per ora.

Scorrendo l’elenco si nota come la divisione in più livelli dell’abbonamento determini in concreto cosa si può giocare e su quali dispositivi. Il piano più completo apre le porte a tutti e sei i titoli. Gli altri richiedono un controllo gioco per gioco, sia per la piattaforma sia per la data. Su Xbox Game Pass Ultimate il costo è di 20,99 euro al mese e consente di giocare senza limitazioni a tutti i titoli inclusi nel servizio, con nuove aggiunte ogni mese. Nel prezzo rientrano anche PC Game Pass, EA Play e il Cloud Gaming.

Fonte: TecnoAndroid