Una nuova crisi dei chip potrebbe colpire l’industria automotive nei prossimi anni, e stavolta la causa principale ha un nome ben preciso: intelligenza artificiale. L’allarme è arrivato da VTM 2026, la business convention della mobilità che si è tenuta a Torino dal 23 al 25 novembre, dove la società di analisi Mobility Global ha tracciato il quadro di ciò che attende il settore automobilistico, sia a livello mondiale sia in Europa. Le prospettive parlano di crescita, ma la strada è tutt’altro che sgombra.

Le minacce non arrivano soltanto dalla concorrenza dei costruttori cinesi o dalle fatiche della transizione elettrica. A pesare c’è anche l’espansione dell’AI, che rischia di riportare il comparto a una situazione già vissuta in un passato recente, quando la mancanza di componenti elettronici aveva fermato le fabbriche di tutto il mondo.

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Produzione in crescita grazie alle elettriche

A parlare è stato Matteo Martini di Mobility Global, intervenuto alla conferenza inaugurale di VTM, acronimo di Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings. Secondo le previsioni presentate, la produzione mondiale di veicoli leggeri potrebbe toccare quota 95 milioni di unità entro il 2029. Una spinta decisiva dovrebbe arrivare dall’elettrificazione, visto che entro il 2031 le auto completamente elettriche dovrebbero rappresentare più di un terzo della produzione globale.

Uno scenario incoraggiante, certo, ma pieno di incognite. Tra queste spicca la disponibilità di semiconduttori, componenti ormai indispensabili per qualsiasi vettura moderna. Il settore conosce bene il problema perché tra il 2020 e il 2022 ha già affrontato una grave carenza di chip, con rallentamenti produttivi, chiusure temporanee degli stabilimenti e ritardi nelle consegne. Ora la storia potrebbe ripetersi, anche se per ragioni diverse.

Data center e memorie DRAM, dove nasce il problema

A mettere sotto pressione il mercato è soprattutto la domanda sempre più alta dei data center dedicati all’intelligenza artificiale. I grandi produttori stanno dando la precedenza ai componenti più redditizi e riservano a questo mercato una fetta crescente della loro capacità produttiva. Il risultato è una minore disponibilità di alcune tipologie di chip usate nelle auto, in particolare le memorie DRAM che servono ai sistemi di infotainment e di assistenza alla guida.

Gli effetti si vedono già sui listini. Secondo Mobility Global alcune componenti destinate alle applicazioni automobilistiche hanno registrato aumenti di prezzo del 70% su base annua all’inizio del 2026. E le tensioni non sembrano destinate a sparire presto, dato che potrebbero proseguire anche nel 2027 e nel 2028.

Le auto elettriche chiedono più semiconduttori

C’è poi un paradosso. Le vetture a batteria dovrebbero trainare la produzione, ma allo stesso tempo rischiano di rendere più complicato superare questa possibile crisi dei chip. Le auto elettriche infatti richiedono in media un numero di semiconduttori più alto rispetto ai modelli termici. Per Mobility Global il rapporto può arrivare a circa due volte e mezzo, soprattutto per via dell’elettronica di potenza impiegata nella gestione della batteria e del motore elettrico.

Questo non vuol dire che le elettriche siano per forza più esposte a una crisi che toccherebbe anche le auto tradizionali. La diffusione sempre più ampia dell’elettronica e delle architetture definite dal software rende però la continuità delle forniture un fattore sempre più importante per tutti i costruttori.

Per il momento non si registrano interruzioni produttive diffuse legate alle memorie DRAM. Le difficoltà di approvvigionamento e l’aumento dei costi potrebbero comunque frenare la crescita prevista per l’industria automotive nei prossimi anni.

Fonte: TecnoAndroid