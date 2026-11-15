Auricolari, lo studio che usa le vibrazioni della voce nel rumore

Telefonare con gli auricolari in mezzo al traffico o dentro un locale pieno di gente è ancora oggi una piccola impresa. Anche i microfoni più sofisticati faticano a separare la voce di chi parla dal caos che la circonda, e dall’altra parte della linea arrivano clacson, chiacchiere e brusio più delle parole stesse. Un nuovo studio prova a migliorare le chiamate nel rumore partendo da qualcosa che di solito passa del tutto inosservato, cioè le minuscole vibrazioni che il nostro corpo produce mentre parliamo e che arrivano fino agli auricolari inseriti nelle orecchie.

Va detto che con gli ultimi modelli la situazione è migliorata parecchio. La qualità delle telefonate è cresciuta e i sistemi di riduzione del rumore sono diventati più efficaci rispetto a qualche anno fa. Eppure basta una strada trafficata per accorgersi che il problema non è sparito. Capita a tutti di dover ripetere una frase due o tre volte, o di sentirsi chiedere di spostarsi in un posto più tranquillo. Il punto debole è sempre lo stesso: i microfoni raccolgono il suono che viaggia nell’aria, e nell’aria la voce si mescola con tutto il resto.

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Lo studio della RWTH Aachen University sulle vibrazioni della voce

A occuparsi del fenomeno sono stati due scienziati della RWTH Aachen University, in Germania, che hanno deciso di studiare da vicino queste vibrazioni fino a pubblicare i risultati sul Journal of the Audio Engineering Society. Il lavoro non si è fermato alla teoria. Durante la fase di test i ricercatori hanno analizzato due modelli di auricolari, misurando l’intensità e la direzione delle vibrazioni trasmesse dalla voce di chi li indossava.

Può sembrare un dettaglio tecnico, ma è proprio da qui che passa l’idea alla base della ricerca. Capire quanto sono forti questi movimenti e in che direzione si propagano serve a stabilire se possano davvero diventare un’informazione utile per il dispositivo. In altre parole, l’obiettivo è verificare se dentro l’orecchio arrivi un segnale abbastanza chiaro da poter essere sfruttato durante una telefonata, senza dover contare soltanto su ciò che i microfoni catturano dall’esterno.

Il corpo come secondo canale per migliorare le chiamate

Il principio è più semplice di quanto sembri. Quando parliamo, il suono non si muove solo attraverso l’aria. Una parte delle vibrazioni si propaga attraverso le strutture del nostro corpo e raggiunge il condotto uditivo, arrivando così anche all’auricolare che vi è inserito. Si tratta di un percorso interno, che normalmente nessuno nota ma che accompagna ogni parola pronunciata.

Ed è qui che entrano in gioco i sensori. Componenti capaci di rilevare questi movimenti potrebbero fornire agli auricolari un secondo segnale, da affiancare a quello raccolto dai microfoni tradizionali. Non si parla quindi di sostituire i microfoni, ma di lavorare con due fonti diverse che descrivono la stessa voce da punti di vista differenti. Una arriva dall’esterno, con tutto il rumore dell’ambiente attaccato addosso. L’altra arriva dall’interno, passando attraverso la testa di chi parla.

Il vantaggio sta proprio in questa differenza. Il segnale che viaggia attraverso il corpo risente molto meno dei rumori presenti nell’ambiente, perché non attraversa l’aria piena di suoni estranei prima di essere captato. Una strada trafficata o una sala affollata incidono in misura molto minore su quello che si propaga attraverso le strutture del corpo fino all’orecchio, ed è su questa caratteristica che si basa l’idea di usarlo insieme ai microfoni per rendere più pulite le chiamate nel rumore.

Fonte: TecnoAndroid