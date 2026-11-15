Vision Quest, la scena post credit apre ad Avengers: Doomsday

È disponibile da mercoledì 11 novembre su Disney+ l’ultimo episodio di Vision Quest, e insieme a lui è arrivata una scena post credit che guarda dritta verso Avengers: Doomsday. Quindi se ve la siete persa, tornate indietro e recuperatela.

Non si tratta di un finale come tanti, perché la serie occupa un posto molto preciso nel calendario del Marvel Cinematic Universe. È infatti l’ultima uscita del franchise prima che il nuovo, attesissimo film corale debutti nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a partire dal prossimo 16 dicembre.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Per chi ha seguito la produzione fin dall’inizio, l’appuntamento con l’episodio conclusivo aveva quindi un peso doppio. Da una parte c’era la naturale curiosità di vedere come si sarebbe chiusa la storia raccontata nel corso della stagione. Dall’altra c’era l’attesa per quei pochi minuti nascosti dopo i titoli di coda, che nel mondo Marvel hanno spesso il compito di aprire una porta su quello che verrà. E stavolta la porta conduce direttamente al prossimo grande evento sul grande schermo, quello su cui si concentrano da tempo le aspettative dell’intero pubblico affezionato agli Avengers.

Una scena post credit costruita per accontentare i fan

La sequenza finale di Vision Quest è di quelle destinate a far discutere. Viene descritta come una scena clamorosa, il genere di momento che i fan aspettavano e che difficilmente lascia indifferenti. Il motivo è semplice. Più che chiudere il discorso aperto dalla serie, quei minuti extra servono a preparare il terreno per Avengers: Doomsday, trasformando l’ultimo episodio in una sorta di ponte tra il piccolo schermo e il cinema.

È proprio questo il punto che rende la scena così significativa. Non è soltanto un regalo per chi è rimasto seduto davanti allo schermo fino all’ultimo secondo, ma un tassello pensato per collegare la storia appena conclusa a quella che arriverà in sala. Un passaggio di testimone, insomma, che dà alla serie un ruolo ben più ampio di quello di semplice racconto autonomo. Chi ha visto l’episodio sa già di cosa si parla, mentre chi deve ancora recuperarlo ha un motivo in più per non chiudere la riproduzione troppo presto.

L’ultimo tassello prima di Avengers: Doomsday

Con la fine di Vision Quest si chiude anche una fase dell’offerta Marvel. Da questo momento il Marvel Cinematic Universe non ha altre uscite in programma prima del film, e tutta l’attenzione si sposta inevitabilmente verso le sale. La serie disponibile su Disney+ diventa così l’ultima occasione per ritrovare i personaggi del franchise prima del grande ritorno degli eroi più potenti della Terra al cinema.

Questa collocazione spiega bene perché la scena post credit abbia attirato così tanta attenzione. Arrivando a ridosso del debutto di Avengers: Doomsday, ogni indizio contenuto in quei minuti assume un valore particolare e diventa materiale prezioso per chi prova a immaginare cosa accadrà nel film. La serie, in pratica, lascia agli spettatori qualcosa su cui ragionare durante l’attesa, che a questo punto si misura ormai in giorni sul calendario.

Il pubblico italiano, come quello del resto del mondo, potrà vedere dove porta questo collegamento direttamente in sala. Avengers: Doomsday arriverà nei cinema a partire dal 16 dicembre, mentre l’episodio finale di Vision Quest con la sua scena dopo i titoli di coda è già disponibile in streaming su Disney+.

Fonte: TecnoAndroid