SpaceX Starfall vola di nuovo: lavora in orbita e torna a terra

SpaceX ha portato in orbita per la seconda volta Starfall, una capsula pensata per ospitare esperimenti e attività di produzione nello spazio prima di riportare a terra materiali e campioni. Il lancio è avvenuto il 20 ottobre 2026 da Cape Canaveral, a bordo di un Falcon 9. L’obiettivo dichiarato è ambizioso ma piuttosto concreto: rendere la microgravità qualcosa di accessibile e soprattutto utile, non più un privilegio riservato a pochi laboratori.

Il nuovo veicolo non ha viaggiato da solo. Starfall ha condiviso il passaggio verso l’orbita con altri 31 carichi, tutti parte della missione condivisa Bandwagon 5. È una formula che SpaceX utilizza per distribuire su un unico razzo payload diversi, abbattendo in questo modo i costi per chi ha bisogno di raggiungere lo spazio senza poter contare su un lancio dedicato.

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Una capsula che lavora in orbita e poi torna a casa

Il cuore del progetto sta tutto nella sua doppia funzione. Starfall non è un semplice contenitore da spedire lassù e dimenticare. La capsula di SpaceX è progettata per svolgere un lavoro attivo mentre si trova in orbita, ospitando esperimenti scientifici e vere e proprie attività di produzione, per poi rientrare sulla Terra con il risultato di quel lavoro. Materiali e campioni, quindi, che possono essere recuperati e analizzati una volta tornati a terra.

Questo aspetto del rientro è tutt’altro che secondario. Produrre o sperimentare in assenza di peso ha senso solo se ciò che nasce lassù può poi essere studiato, utilizzato o messo a confronto con quanto si ottiene in condizioni normali. Una piattaforma capace di andare e tornare chiude il cerchio, e trasforma l’orbita in una sorta di laboratorio temporaneo da cui riportare indietro i frutti del proprio lavoro. Il fatto che si tratti già del secondo volo di Starfall dice parecchio sulla direzione intrapresa. Non siamo davanti a un prototipo lanciato una tantum per vedere cosa succede, ma a un veicolo spaziale che SpaceX sta già mettendo alla prova con una certa continuità.

La microgravità come risorsa per le missioni future

La tecnologia alla base di Starfall è destinata, nelle intenzioni dell’azienda, alle missioni future. Il punto centrale resta sempre lo stesso: la microgravità, cioè quella condizione in cui gli effetti del peso diventano quasi impercettibili. Finora sfruttarla ha richiesto infrastrutture complesse e costose, e proprio per questo l’accesso è rimasto limitato.

Con una capsula pensata appositamente per questo scopo, e capace di viaggiare insieme a decine di altri carichi su un unico Falcon 9, l’idea di SpaceX è quella di abbassare la soglia d’ingresso. Più accessibile significa che un numero maggiore di soggetti potrebbe avere la possibilità di condurre esperimenti o avviare piccole produzioni in orbita. Più utile significa che quanto viene realizzato lassù non resta confinato nello spazio, ma torna indietro dove può essere effettivamente impiegato.

Il lancio di Starfall si inserisce quindi in un percorso preciso. La capsula è partita da Cape Canaveral il 20 ottobre 2026 insieme ai 31 carichi della missione Bandwagon 5, con il compito di svolgere esperimenti e attività produttive in orbita e di riportare poi sulla Terra materiali e campioni.

Fonte: TecnoAndroid