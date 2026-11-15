WD40 sull’elettronica, perché non dovete mai usarlo

Sui cardini che cigolano funziona a meraviglia, contro la ruggine pure, e c’è perfino chi lo usa per staccare i mattoncini LEGO rimasti incastrati. Eppure quando si parla di dispositivi elettronici il WD40 è praticamente uno dei peggiori prodotti per la pulizia a cui si possa ricorrere. Lo spray tuttofare esiste dal 1953 ed era nato per l’industria aerospaziale, per la precisione per proteggere dalla ruggine e dalla corrosione la superficie esterna del missile Atlas. Da allora è entrato stabilmente in quasi tutte le case, diventando uno di quegli oggetti che non mancano mai nell’armadietto degli attrezzi.

Il nome contiene già un indizio. La sigla “WD” sta per “water displacement”, cioè spostamento dell’acqua, ma la formula nel suo insieme unisce lubrificanti a base di petrolio e ingredienti anticorrosione a componenti pensati proprio per allontanare l’umidità. Per questo se la cava così bene sia come lubrificante sia come detergente. Dagli anni Cinquanta l’azienda è cresciuta in modo esponenziale, moltiplicando i formati del prodotto classico tra flaconi di varie dimensioni e applicatori diversi, e allargando la gamma con lubrificanti specifici e sgrassatori. Oggi alcune referenze del marchio si prestano bene all’uso sull’elettronica, mentre la formula originale va tenuta a debita distanza da qualsiasi apparecchio delicato.

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Perché il WD40 e l’elettronica non vanno d’accordo

Le ragioni sono più di una. La prima ha quasi del paradossale perché come detergente lo spray rischia di essere del tutto controproducente. La sua composizione chimica lascia infatti un residuo che col passare del tempo attira ancora più polvere e sporcizia. Su un cardine da ingrassare quella patina è esattamente ciò che serve, su un dispositivo decisamente meno. Sul momento la zona trattata può sembrare pulita, ma in realtà si è appena trasformata in una calamita per lo sporco e il problema che si voleva risolvere finisce soltanto per aggravarsi.

C’è poi un aspetto ben più serio. Quel residuo è elettricamente conduttivo e per di più infiammabile. In pratica l’apparecchio diventa una specie di bomba a orologeria, non solo per l’accumulo di sporcizia ma anche per possibili reazioni pericolose, soprattutto se lo spray è stato usato per esempio per pulire una porta USB ed è arrivato fino a componenti interni importanti. A lungo andare la conduttività di quella pellicola può mandare in cortocircuito un componente e nei casi più estremi arrivare a provocare un incendio elettrico. Tirando le somme, usare il WD40 classico su smartphone, computer e affini comporta solo svantaggi senza alcun beneficio reale.

Le alternative per pulire i dispositivi in sicurezza

Chi proprio non vuole rinunciare al marchio ha comunque una soluzione sicura a disposizione. Il WD40 Specialist Contact Cleaner è progettato per non lasciare residui, non condurre elettricità e asciugarsi in fretta, eliminando così tutti i punti deboli della versione originale quando si lavora sui circuiti. Non è l’unico pulitore per contatti in commercio, ma per chi si fida del brand e apprezza il classico applicatore a cannuccia rappresenta una scelta solida.

Un prodotto specifico, comunque, non è per forza un acquisto indispensabile per tenere in ordine i propri dispositivi. Per la maggior parte delle esigenze basta una dotazione davvero essenziale fatta di alcol isopropilico ad alta concentrazione, tra il 90% e il 99%, da usare sui componenti sporchi, e di una bomboletta di aria compressa, ideale per ripulire le ventole dei portatili e le tastiere. Il tutto rende ancora meglio se abbinato a un panno in microfibra di buona qualità.

Fonte: TecnoAndroid