Windows 11 26H2 attiva il backup automatico sui PC aziendali

Microsoft ha rivisto il sistema di backup e ripristino delle impostazioni di Windows 11, introducendo alcune novità pensate per rendere più semplice il recupero della configurazione di un computer quando viene sostituito oppure reinstallato. Prima di farsi prendere dall’entusiasmo conviene però chiarire subito un aspetto importante, perché i cambiamenti riguardano principalmente i dispositivi aziendali e non il classico utente che usa il PC a casa.

Le novità sono state spiegate dalla stessa Microsoft in un approfondimento rivolto ai professionisti dell’informatica, cioè a chi ogni giorno si occupa di gestire parchi macchine più o meno grandi all’interno di uffici e organizzazioni. Il pubblico di riferimento è proprio questo, e lo si capisce bene guardando nel dettaglio cosa è stato modificato e come funzionano le nuove regole.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un nuovo nome per il servizio pensato per le aziende

Il primo cambiamento è quasi di facciata ma aiuta a capire la direzione presa. Il servizio che finora era conosciuto come Windows Backup for Organizations è stato rinominato Windows settings backup and restore, un nome più descrittivo che mette al centro le impostazioni del sistema. La funzione in sé resta quella di conservare le impostazioni supportate del sistema operativo e, insieme a queste, l’elenco delle applicazioni installate attraverso Microsoft Store.

Nella pratica il vantaggio è piuttosto concreto. Quando un dipendente passa a un altro computer, magari perché il vecchio è stato sostituito o perché la macchina è stata reinstallata, può ritrovare buona parte della configurazione precedente senza dover rimettere mano a tutto da capo. Niente lunghe sessioni passate a sistemare preferenze e a cercare uno per uno i programmi usati abitualmente, almeno per quanto riguarda le app provenienti dallo store di Microsoft e le impostazioni che il servizio è in grado di salvare.

Per chi lavora nei reparti IT si tratta di un aiuto non da poco. Ogni cambio di computer aziendale comporta infatti tempi tecnici che pesano sia sull’operatività del singolo lavoratore sia sul carico di chi deve preparare le nuove postazioni. Avere uno strumento che riporta in automatico una parte della configurazione su Windows 11 riduce il numero di passaggi manuali e rende il passaggio da una macchina all’altra decisamente più rapido.

Cosa cambia con Windows 11 26H2

La novità più rilevante arriva però con Windows 11 26H2. Con questa versione il backup viene attivato automaticamente sui dispositivi aziendali idonei, senza che sia necessario intervenire per abilitarlo. Resta comunque la possibilità di fare scelte diverse, perché gli amministratori possono stabilire altrimenti attraverso le politiche di gestione e quindi decidere se mantenere o meno questo comportamento predefinito sulle macchine dell’organizzazione.

Diverso il discorso per il ripristino, che segue una logica separata rispetto al salvataggio dei dati. Mentre il backup parte da solo sui sistemi compatibili, il recupero delle impostazioni continua a richiedere un’attivazione specifica da parte dell’azienda. In altre parole il sistema conserva le informazioni in automatico, ma per riportarle su un nuovo PC serve una scelta esplicita da parte di chi gestisce l’infrastruttura.

Questa distinzione lascia alle organizzazioni il controllo su un passaggio delicato come il trasferimento della configurazione da un dispositivo all’altro. Il salvataggio diventa quindi la norma sulle macchine idonee con Windows 11 26H2, mentre la funzione di ripristino rimane disponibile solo nelle realtà che decidono di abilitarla in modo esplicito tramite le proprie impostazioni di gestione.

Fonte: TecnoAndroid