Russell Brand condannato a 10 anni e mezzo, le parole dell’ex compagna

Per Russell Brand si sono aperte le porte del carcere. Lunedì 9 novembre il giudice Joel Bennathan della Southwark Crown Court ha pronunciato la sentenza nei confronti del comico britannico, condannato a 10 anni e sei mesi di reclusione per stupro e aggressione sessuale. La pena arriva al termine di un processo seguito con enorme attenzione nel Regno Unito e lascerà un segno permanente, perché il nome dell’attore finirà nel registro dei condannati per reati sessuali per tutta la vita.

I capi d’imputazione erano già noti da tempo. Il più grave riguarda uno stupro anale, consumato senza preservativo, ai danni di una fan di 21 anni nella residenza londinese di Brand all’inizio del 2009. A questo si sommano tre aggressioni sessuali avvenute tra il 2004 e il 2009, che comprendono palpeggiamenti al seno, baci non consensuali e un episodio in cui una dipendente era stata costretta a fargli un massaggio prima di subire l’aggressione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Le parole del giudice e il trasferimento a Wandsworth

In aula Bennathan non ha usato mezzi termini. Ha definito Russell Brand un “predatore sessuale” che ha agito con un “disprezzo casuale e arrogante per il diritto di qualsiasi donna a dire no”, sottolineando anche come la difesa dell’imputato si fosse costruita su “una serie di menzogne”. Il comico ha ascoltato il verdetto senza lasciar trasparire alcuna emozione. Prima di essere trasferito nel carcere di HMP Wandsworth, a Londra, si è rivolto alla moglie con poche parole: “staremo bene”.

Quanto tempo trascorrerà davvero in cella dipende dalle regole del sistema penitenziario britannico. Per i reati sessuali gravi le linee guida stabiliscono che il condannato sconti almeno due terzi della pena. Tradotto in numeri, Brand dovrebbe restare dietro le sbarre per circa sette anni prima di poter chiedere la libertà condizionale sotto sorveglianza.

Alcune editorialiste hanno letto in questa sentenza un passo avanti verso “una comprensione più sofisticata del consenso“, capace di non liquidare più in modo sbrigativo le donne che avevano accettato rapporti intimi ma che poi sono state sottoposte ad atti mai autorizzati. Un aspetto tutt’altro che secondario, considerando la natura delle accuse discusse durante il dibattimento.

Le accuse di Jemima Goldsmith e le nuove denunce

Poche ore dopo la lettura del verdetto è intervenuta anche Jemima Goldsmith. La produttrice, legata all’attore per circa un anno nel 2014, ha diffuso un lungo messaggio sui social in cui accusa l’ex compagno di violenza, controllo coercitivo e abusi durante il periodo trascorso insieme.

Su X ha affidato la sua testimonianza a parole molto nette, parlando apertamente di controllo coercitivo: “Provo una profonda ammirazione per le donne coraggiose che si sono fatte avanti nel processo contro Brand, hanno raccontato le loro storie, hanno testimoniato e sono riuscite a ottenere giustizia. Ho vissuto in prima persona la sua violenza, il suo controllo coercitivo e i suoi abusi. Nel 2014, durante un episodio violento, ho dovuto chiamare la polizia perché lo allontanasse da casa mia. All’epoca scelsi di non sporgere denuncia né di rendere pubblica la vicenda, perché temevo l’impatto che l’attenzione dei media avrebbe potuto avere sui miei figli, che allora erano adolescenti”.

Nelle stesse ore la Polizia Metropolitana di Londra ha confermato che restano aperte le indagini su altre due denunce di stupro presentate contro Russell Brand. Una delle due proviene da una donna che aveva avuto una relazione con lui quando lei aveva 16 anni e lui 30.

Fonte: TecnoAndroid