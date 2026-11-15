Maserati deve cambiare musica: piano Stellantis il 10 dicembre

Antonio Filosa non gira intorno al problema e lo dice senza giri di parole: Maserati “deve cambiare musica”. L’amministratore delegato di Stellantis ha parlato dal palco dell’assemblea dell’Anfia, l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, riunita a Milano. Le sue parole arrivano proprio mentre si moltiplicano le voci su un possibile accordo tra il gruppo e alcuni costruttori cinesi per il futuro del marchio. Il manager ha preferito affrontare l’argomento in pubblico, senza smentire ma anche senza scendere nei dettagli.

Per spiegare perché la casa modenese abbia bisogno di una scossa, Filosa ha tirato in ballo un esempio familiare. I suoi figli adolescenti ascoltano rapper che “non parlano mai di Maserati” e che invece citano di continuo Lamborghini e Ferrari. Il dettaglio è leggero solo in apparenza, perché racconta quanto il Tridente sia meno presente nell’immaginario collettivo rispetto alle altre firme italiane del lusso. Serve quindi un vero cambio di passo, sia sul prodotto sia sulla comunicazione del brand.

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Il piano del 10 dicembre e il ruolo dell’ingegneria italiana

Il giorno segnato in calendario è il 10 dicembre. In quella data Stellantis presenterà un piano pensato su misura per Maserati e per lo stabilimento di Cassino, dove oggi escono dalle linee la Grecale e anche le Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Filosa non ha svelato i contenuti, però ha confermato che gli investimenti saranno “importanti” e che verranno portati avanti insieme a partner esterni. Tre i fronti interessati: la fabbrica, il prodotto e la rete dei fornitori.

Sul versante tecnico è arrivata una precisazione che in molti aspettavano. L’ingegneria resterà italiana, pur condivisa con i nuovi alleati, e il design sarà “fortemente italiano”. Anche i fornitori saranno europei, tanto quelli che lavorano per Cassino quanto quelli collegati al sito di Modena. Il messaggio sembra rivolto soprattutto alla filiera, in allarme da mesi per l’ipotesi di un ingresso di capitali o tecnologie cinesi nell’universo Maserati. Si tratta di un’ipotesi già alimentata dalle indiscrezioni su trattative con JAC e Huawei.

Le alleanze del gruppo e la prudenza sul Tridente

Il ragionamento del numero uno di Stellantis è andato oltre il singolo caso. Portare un partner dentro le fabbriche del gruppo, ha spiegato, vuol dire introdurre modelli che Stellantis da sola non avrebbe sviluppato. Ne derivano volumi aggiuntivi per gli impianti e occasioni concrete per i fornitori che li servono. Il manager ha descritto questa formula come vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte.

Tra gli accordi già operativi c’è quello con Leapmotor, nato tramite la joint venture Leapmotor International, controllata al 51% da Stellantis e al 49% dal partner cinese. L’intesa ha già portato alla produzione di modelli come la B10 nello stabilimento spagnolo di Saragozza. Ora punta ad ampliare la presenza industriale in Europa, con l’idea di coinvolgere almeno un sito italiano, oltre a sviluppare insieme future soluzioni elettriche ed elettroniche. Filosa ha poi ricordato l’alleanza strategica con Dongfeng, che dal maggio 2026 prevede la produzione condivisa di vetture Peugeot e Jeep in Cina, destinate al mercato locale e all’esportazione.

Sui nomi dei partner per Maserati, invece, la linea scelta è quella della cautela. “Rimaniamo con la suspense”, ha detto Filosa, lasciando aperta la porta a un interlocutore cinese senza però confermarlo apertamente. Resta fermo un punto già chiarito in passato dallo stesso manager, cioè che Maserati non è in vendita.

Nel frattempo il marchio sta già ripensando la propria gamma. Secondo le indiscrezioni più recenti, il Tridente avrebbe in cantiere un nuovo SUV elettrico al posto della Levante e un crossover destinato a raccogliere l’eredità della Quattroporte. Il piano strategico FaSTLAne 2030, presentato da Stellantis a maggio, disegna per gli anni dal 2026 al 2030 un portafoglio globale multienergia, con una quota rilevante di volumi dotati di motorizzazioni flessibili. Il documento però non entra nel dettaglio del mix di propulsori previsto per Maserati.

Fonte: TecnoAndroid