Attacchi IA 2,5 volte più veloci: l’allarme di CrowdStrike

Gli attacchi IA stanno correndo a una velocità che i team di sicurezza faticano a reggere, e il Threat Hunting Report 2026 di CrowdStrike mette nero su bianco quanto sia ampio il divario. Monitorando oltre 290 gruppi ostili, l’analisi racconta che le offensive generate da agenti automatizzati crescono a un ritmo 2,5 volte superiore rispetto a quelle portate avanti direttamente da operatori umani. Non è una previsione, è una fotografia del presente, con numeri che raccontano una compressione dei tempi difficile da digerire per chi difende reti aziendali.

Qualche cifra aiuta a capire la scala del fenomeno. Duecentomila richieste scagliate contro strumenti aziendali di intelligenza artificiale nell’arco di appena due minuti. L’88% delle vulnerabilità sfruttate entro 48 ore dalla scoperta. E poi il caso del gruppo Snarky Spider, che riesce a portare via informazioni riservate da un’applicazione in meno di cinque minuti dalla prima compromissione dell’account. Cinque minuti, il tempo di un caffè.

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Cosa sono gli agenti automatizzati e perché fanno paura

Il cuore della questione sta nella natura di questi strumenti. Gli agenti automatizzati malevoli sono programmi capaci di individuare da soli le falle informatiche e di colpire senza bisogno di un input umano costante. Nessuno deve restare incollato alla tastiera per guidare l’operazione passo dopo passo. Il software cerca, trova, entra. E lo fa a una velocità che rende quasi decorativi i tempi di reazione tradizionali, quelli costruiti attorno a turni, alert da smistare e verifiche manuali.

È proprio questo il punto dolente segnalato dal report. Quando la finestra tra la scoperta di una vulnerabilità e il suo sfruttamento si riduce a poche ore, tutta l’architettura difensiva pensata per ritmi umani mostra la corda. La sicurezza informatica si trova a inseguire qualcosa che non dorme e non si stanca.

I gruppi più attivi e il cloud sotto pressione

Tra gli attori più insistenti il report segnala due gruppi di matrice cinese, Vault Panda e Genesis Panda, entrambi in grado di lanciare attacchi mirati entro sole 24 ore dalla comparsa di una nuova falla di sicurezza. Un giorno solo, dalla notizia della vulnerabilità al primo colpo messo a segno.

Sul versante nordcoreano la situazione non è più tranquilla. Il gruppo Stardust Chollima ha compromesso 131 piattaforme IA considerate sicure, riuscendo con frequenza crescente ad aggirare i sistemi di autenticazione. Piattaforme che, sulla carta, dovevano rappresentare ambienti protetti.

Le infrastrutture cloud restano uno dei bersagli preferiti. Nel 2026 gli attacchi orientati al furto di credenziali, all’esfiltrazione di dati e all’abuso dei modelli linguistici sono cresciuti del 171%. Un balzo che dice molto su dove si stia spostando il baricentro del crimine informatico: non più solo il singolo computer aziendale, ma gli ambienti condivisi dove finiscono dati, chiavi di accesso e modelli.

La contromossa suggerita da CrowdStrike

Davanti a una riduzione così drastica dei tempi di attacco, l’indicazione che arriva da CrowdStrike è piuttosto diretta. Le organizzazioni dovrebbero adottare tecnologie difensive costruite a loro volta sull’intelligenza artificiale, capaci di muoversi alla stessa velocità imposta dagli attaccanti. Detta in altri termini, opporre macchine a macchine, perché la reazione manuale ormai arriva troppo tardi.

Il ragionamento è coerente con i dati raccolti. Se l’88% delle vulnerabilità viene sfruttato entro due giorni e alcune esfiltrazioni si consumano in meno di cinque minuti, il margine per una risposta ragionata secondo i vecchi standard semplicemente non esiste più. Gli attacchi IA hanno cambiato l’unità di misura del tempo nella difesa informatica, e il report del 2026 lo certifica con una precisione che lascia poco spazio alle interpretazioni.