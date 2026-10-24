WINDTRE regala il primo mese di Netflix con Super Fibra

WINDTRE ha avviato una nuova promozione Limited Edition che regala il primo mese gratis di Netflix a chi attiva una delle offerte di rete fissa della gamma Super Fibra & Netflix. Il meccanismo è piuttosto semplice perché l’operatore riconosce uno sconto in fattura pari al valore di una mensilità della piattaforma di streaming, e così il cliente di fatto non paga il primo mese di abbonamento. L’iniziativa è partita il 19 ottobre 2026 e coinvolge tutte le nuove attivazioni dei pacchetti che includono Netflix.

Il perimetro della promo è piuttosto ampio. Rientrano infatti sia le offerte Super Fibra in tecnologia FTTH e FTTC sia quelle Super Internet Casa in FWA 5G, comprese le versioni MIA pensate per chi è già cliente mobile dell’operatore. Il denominatore comune è uno solo, cioè la presenza dell’abbonamento al servizio di streaming all’interno della proposta sottoscritta. Senza Netflix nel pacchetto, in pratica, la promozione non si applica.

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I due piani Netflix inclusi nelle offerte WINDTRE

Oggi chi sceglie una delle soluzioni di rete fissa con Netflix può contare, di base, su due possibili piani. Il primo è il Piano Standard con Pubblicità, che offre streaming in qualità Full HD con inserzioni pubblicitarie e accesso a tutto il catalogo tranne alcuni film e serie TV. A questo si aggiungono i giochi per dispositivi mobili senza limiti e la possibilità di guardare i contenuti su un massimo di 2 dispositivi supportati contemporaneamente.

Il secondo è il piano Standard senza pubblicità, che alza un po’ l’asticella. Qui lo streaming in Full HD riguarda tutti i film, le serie TV e i giochi mobile, senza interruzioni pubblicitarie, e oltre alla visione è consentito anche il download dei contenuti, sempre su fino a 2 dispositivi supportati alla volta.

La promozione vale per entrambe le varianti, con o senza spot, e per tutte le tecnologie di accesso, quindi FTTC, fibra FTTH e FWA 5G. Sono incluse anche le versioni Multiservice, ovvero quelle in convergenza con Energia, Assicurazioni o WINDTRE Protetti.

Quanto vale lo sconto e cosa cambia per i già clienti

Entrando nel concreto, lo sconto riconosciuto da WINDTRE corrisponde all’attuale valore di mercato di un mese del servizio Netflix. Si parla quindi di 6,99 euro per chi ha scelto la versione con pubblicità e di 13,99 euro per chi invece ha optato per quella senza inserzioni. L’importo viene detratto nel primo conto telefonico utile della linea fissa, a patto che il servizio risulti attivo.

Per il momento non è stata comunicata una data di scadenza e l’operatore non ha indicato limiti temporali precisi. L’iniziativa riservata ai nuovi clienti resta quindi valida fino a nuova comunicazione.

C’è poi una novità che interessa chi ha già una linea fissa con l’operatore. Sempre dal 19 ottobre 2026 chi decide di effettuare un cambio piano verso un’offerta che include Netflix, con o senza pubblicità, a prezzi scontati personalizzati non dovrà pagare il contributo di variazione da 9,99 euro, che diventa quindi gratuito. Il costo continuerà a essere addebitato soltanto in due casi, ovvero nel downgrade da Netflix senza pubblicità a Netflix con pubblicità e nella disattivazione di Netflix.

Fonte: TecnoAndroid