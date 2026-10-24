vivo Buds Ultra in Europa a 199 euro con driver ibrido Knowles

vivo continua a spingere sul mercato europeo e, dopo aver portato da noi vivo X Fold6 e annunciato la gamma X500, ora tocca anche ai suoi auricolari di punta. Si chiamano vivo Buds Ultra e sono in pratica gli stessi TWS 5 Pro lanciati in Cina a giugno, con un nome nuovo pensato per l’Occidente. Il prezzo ufficiale è fissato a 199 euro, anche se negli store online spagnoli e portoghesi del marchio si trovano già in promozione.

Il terreno su cui si muovono i nuovi auricolari true wireless è tutt’altro che sgombro. La concorrenza è agguerritissima, con proposte come OPPO Enco X4 e i vari modelli firmati Sony e Bose, quindi per farsi notare serve portare sul tavolo argomenti concreti. E qualcosa di interessante, almeno sulla carta, c’è.

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Il driver ibrido sviluppato con Knowles

L’elemento tecnico più curioso dei vivo Buds Ultra è il sistema di driver ibrido. Ogni auricolare ospita un driver dinamico a doppia piega progettato da vivo, al cui centro trova posto un driver ad armatura bilanciata sviluppato insieme a Knowles. Si tratta di un’azienda specializzata in componenti audio di precisione, presente spesso negli apparecchi acustici di fascia alta. La struttura coassiale allinea i centri acustici di bassi e alti, mentre un tubo acustico dedicato separa fisicamente le frequenze basse da quelle alte. Detto in modo semplice, le due parti dello spettro seguono strade diverse e non si disturbano a vicenda. A chiudere il cerchio ci pensano un chip DAC Hi Fi indipendente con range dinamico da 113 dB e il supporto LDAC fino a 990 kbps, il codec Bluetooth ad alta risoluzione di Sony diventato ormai uno standard di fatto per chi cerca la massima qualità senza fili. La risposta in frequenza dichiarata va da 16 Hz a 60.000 Hz. Un intervallo che supera di parecchio ciò che l’orecchio umano riesce a percepire, ma che i produttori citano volentieri per rassicurare sull’assenza di tagli artificiali agli estremi dello spettro.

Cancellazione del rumore, chiamate e autonomia

Sul fronte della cancellazione attiva del rumore vivo parla di un sistema con quattro microfoni, due digitali e due analogici, capace di arrivare a 60 dB di riduzione su una banda di 5.500 Hz, con una media dichiarata di 28 dB. Sono previste modalità dedicate ad aereo, metropolitana e autobus, a cui si aggiunge una modalità Adattiva che regola da sola l’equilibrio tra ANC e trasparenza in base all’ambiente circostante. Per le telefonate entra in gioco un sensore a conduzione ossea affiancato da tre microfoni, con una riduzione del rumore del vento che secondo l’azienda raggiunge il 99%.

Passando all’autonomia, ogni auricolare arriva fino a 11 ore con ANC disattivato e la custodia porta il totale a 50 ore. Bastano cinque minuti di ricarica per ottenere due ore di ascolto e la custodia supporta anche la ricarica wireless. Gli auricolari vantano la certificazione IP54 contro polvere e sudore, mentre la custodia ne è del tutto priva. Un particolare da non sottovalutare per chi ha l’abitudine di tenerla in tasca durante l’allenamento.

Funzioni extra, prezzo e disponibilità

L’elenco delle funzioni aggiuntive è piuttosto ricco. Si va dalla connessione simultanea a tre dispositivi ai controlli touch e a pressione, passando per l’audio spaziale con quattro modalità (Teatro, Sala da Concerto, Studio e Concerto), un equalizzatore a 10 bande e profili di ascolto personalizzati. Non mancano il controllo remoto della fotocamera e la localizzazione degli auricolari in caso di smarrimento. Molte di queste opzioni sono già integrate nelle app degli smartphone vivo compatibili, mentre sugli altri dispositivi Android occorre scaricare l’app vEarphones. L’arrivo sul mercato italiano non dovrebbe farsi attendere troppo. Per ora i vivo Buds Ultra sono acquistabili sullo store spagnolo dell’azienda al prezzo di 169 euro, nelle colorazioni Glacier White e Cosmic Black.

Fonte: TecnoAndroid