Star Wars, Jon Watts al lavoro su una serie western per Disney+?

Il mondo di Star Wars potrebbe presto accogliere una nuova serie western, e a guidarla ci sarebbe un nome che i fan conoscono già bene. Secondo un rumor emerso nelle ultime ore, Jon Watts, il regista di Spider-Man: No Way Home, starebbe lavorando insieme a Christopher Ford a un altro progetto ambientato nella celebre galassia lontana lontana. Stavolta l’ispirazione arriverebbe dal genere western, un’impronta che renderebbe questo ipotetico show piuttosto diverso dagli altri titoli in sviluppo. Al momento però si tratta di indiscrezioni e non di un annuncio ufficiale, quindi la cautela resta d’obbligo.

Jon Watts e Christopher Ford di nuovo al lavoro su Star Wars

Il nome di Jon Watts non è affatto nuovo per chi segue la saga. Il regista è infatti già autore di Star Wars: Skeleton Crew, la serie che ha ricevuto un’accoglienza decisamente positiva e che ha dimostrato quanto il suo stile potesse adattarsi bene all’universo creato da George Lucas. Proprio quel risultato potrebbe aver convinto la Lucasfilm a puntare ancora su di lui, aprendo la strada a un ritorno su Disney+ con un progetto completamente inedito.

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Accanto a lui ci sarebbe di nuovo Christopher Ford, e la scelta di riproporre la stessa coppia creativa sembra andare nella direzione della continuità. Quando una collaborazione funziona, del resto, è abbastanza naturale che uno studio voglia replicarla. Non sono emersi dettagli sulla trama, sui personaggi o sull’eventuale cast, né esistono indicazioni su un possibile periodo di uscita. L’unico elemento che filtra con una certa chiarezza riguarda il tono, appunto quello del western, che dovrebbe caratterizzare l’intera produzione.

Una saga sempre più affollata di progetti

La notizia arriva in un momento in cui la Lucasfilm ha già parecchia carne al fuoco. Oltre a Episodio X, infatti, la casa di produzione ha in cantiere diversi altri progetti legati al franchise, e proprio quando sembrava che il calendario fosse ormai abbastanza pieno è spuntata questa ulteriore indiscrezione. Una nuova serie tv ambientata nella galassia di Star Wars si aggiungerebbe quindi a un elenco già piuttosto lungo, confermando quanto lo studio continui a considerare il marchio uno dei pilastri della propria offerta.

Va detto però che, trattandosi di un rumor, nulla è ancora stato confermato né dalla Lucasfilm né da Disney. Le voci di corridoio su nuovi titoli legati alla saga circolano spesso, e non sempre si trasformano in progetti concreti. In questo caso a dare una certa consistenza all’ipotesi c’è proprio il precedente di Skeleton Crew, che ha già visto Watts e Ford lavorare fianco a fianco nello stesso universo narrativo. Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma, gli spettatori di Disney+ si troverebbero davanti a un nuovo racconto con atmosfere da frontiera, firmato da un autore capace di passare dal cinema dei supereroi alla fantascienza con una certa disinvoltura. Il percorso di Jon Watts, che va da Spider-Man: No Way Home fino a Skeleton Crew, parla abbastanza chiaro in questo senso. Per ora la serie western di Star Wars resta un’ipotesi legata a fonti non ufficiali, e la Lucasfilm non ha rilasciato alcun commento sul progetto attribuito a Jon Watts e Christopher Ford.

Fonte: TecnoAndroid