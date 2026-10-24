Amazon investe 16 miliardi in Germania: nuovo lab AI a Berlino

Amazon investe 16 miliardi in Germania e lo fa con un piano che guarda al 2027 e tocca più fronti contemporaneamente. Il colosso statunitense ha dichiarato che destinerà oltre 16 miliardi di euro al mercato tedesco, una cifra che comprende tra le altre cose l’apertura di un secondo laboratorio di ricerca dedicato alla robotica e all’intelligenza artificiale proprio a Berlino. Nel pacchetto rientrano anche il potenziamento delle infrastrutture cloud e il rafforzamento della rete logistica che l’azienda gestisce nel Paese.

L’annuncio arriva in una fase in cui il gruppo sta mettendo in campo investimenti di grande portata su diversi settori. Non si tratta infatti di una mossa isolata. Negli ultimi tempi la società americana ha scelto di puntare anche sull’energia nucleare, segno di una strategia che va ben oltre il commercio elettronico e abbraccia tecnologia, energia e servizi digitali. La scelta tedesca si inserisce dentro questo quadro più ampio e conferma quanto la Germania resti un territorio centrale per i piani di espansione dell’azienda di Seattle.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un secondo laboratorio di robotica e intelligenza artificiale nella capitale tedesca

Il cuore simbolico dell’operazione è senza dubbio il nuovo laboratorio di Berlino. Sarà il secondo centro di ricerca di questo tipo nella capitale e si concentrerà su due ambiti che oggi rappresentano il terreno di sfida più acceso per i grandi gruppi tecnologici, cioè la robotica e l’AI. Un raddoppio che dice molto sul peso che Amazon attribuisce alla città come polo di innovazione.

A presentare il piano è stato David Zapolsky, responsabile degli affari globali e dell’area legale di Amazon, intervenuto durante l’Invest in Germany Summit che si è tenuto a Berlino. All’evento erano presenti figure di primissimo piano della politica tedesca. In sala c’erano il cancelliere federale Friedrich Merz e Katherina Reiche, ministra federale dell’Economia e dell’Energia. La presenza dei vertici del governo dà la misura dell’attenzione con cui Berlino guarda a un impegno economico di queste dimensioni, che coinvolge occupazione, tecnologia e infrastrutture strategiche.

Il summit, del resto, nasce proprio con l’obiettivo di attirare capitali nel Paese, e l’annuncio di Amazon è finito inevitabilmente per diventare uno dei momenti più rilevanti della giornata. Accanto al nuovo centro di ricerca il gruppo intende rafforzare le proprie infrastrutture tecnologiche e la capacità della sua logistica, due pilastri su cui si regge buona parte delle attività quotidiane dell’azienda sul territorio tedesco.

Oltre 100 miliardi di euro investiti in Germania dal 2010

Lo stanziamento previsto per il 2027 si aggiunge a una lunga serie di interventi già realizzati. Secondo quanto comunicato dalla stessa Amazon, dal 2010 a oggi l’azienda ha investito complessivamente oltre 100 miliardi di euro in Germania. Si tratta di una cifra enorme, distribuita tra infrastrutture tecnologiche, centri logistici e attività legate ai servizi digitali, che fa del mercato tedesco uno dei più importanti per il gruppo a livello europeo.

Il nuovo programma di espansione coinvolge diverse divisioni della società e non riguarda soltanto la ricerca. La parte dedicata al cloud punta a potenziare la capacità di calcolo e di gestione dei dati, mentre quella logistica mira a sostenere la rete di distribuzione che serve milioni di clienti nel Paese. Tutto questo convive con il progetto più visibile, quello del laboratorio berlinese, chiamato a sviluppare soluzioni di robotica e intelligenza artificiale.

Con questo nuovo impegno Amazon investe in Germania oltre 16 miliardi di euro in un solo anno, portando avanti una presenza che negli ultimi quindici anni è cresciuta in modo costante. Il piano, presentato davanti al cancelliere Merz e alla ministra Reiche, prevede investimenti distribuiti tra ricerca, servizi cloud e logistica, con il secondo laboratorio di Berlino come tassello più innovativo dell’intera operazione.

Fonte: TecnoAndroid