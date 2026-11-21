Progettare da zero un nuovo motore V8 nel 2026 ha tutta l’aria di un azzardo industriale, eppure Renault e Geely hanno scelto proprio questa strada. I costi di sviluppo sono altissimi, soprattutto a causa delle norme antinquinamento, e i volumi necessari per rientrare dell’investimento si riducono man mano che l’elettrificazione avanza. Nonostante tutto, le due case hanno dato vita a un otto cilindri completamente inedito, alle porte del 2027.

Per Renault, seppure in modo indiretto, sarà la prima volta che un V8 viene prodotto per qualcosa di diverso da una Formula 1 o da un’auto da competizione. E il nuovo propulsore ha già trovato il suo primo cliente, cioè Lotus.

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Il V8 W40 di Renault e Geely punta su compattezza, leggerezza e ibrido

Oggi questo tipo di motore sopravvive quasi soltanto tra i marchi del lusso più esclusivo, con l’eccezione di qualche BMW e dei costruttori americani come Stellantis con il suo HEMI o Chevrolet. Aston Martin acquista il proprio otto cilindri da Mercedes AMG, mentre Ferrari e McLaren lo sviluppano in casa, sostenendo spese che solo i loro listini riescono ad assorbire. Il gruppo Volkswagen è rimasto l’unico a condividere un V8 proprietario tra Bentley, Lamborghini, Porsche e Audi.

In questo scenario entra in gioco Horse Powertrain, la società nata nel 2024 dall’unione tra Geely e Renault, con Aramco come partner al 10%. L’obiettivo è offrire un V8 biturbo a qualunque marchio lo desideri.

Si chiama V8 W40 e adotta un’architettura a V con i due turbocompressori sistemati tra le bancate, una soluzione che accorcia l’aspirazione e rende il blocco più compatto. Non si tratta di una formula nuova, visto che la usano già il M177 di Mercedes AMG e il 4.0 del gruppo Volkswagen, ma Horse rivendica un vantaggio sul fronte del peso. Il motore resta sotto i 200 kg, contro i 209 kg dell’unità AMG, i 231 di quella Volkswagen e i 242 kg del vecchio HEMI.

Sul piano delle prestazioni il W40 eroga 670 CV e 800 Nm di coppia, sfrutta l’iniezione diretta ed è stato concepito fin dall’inizio per integrare l’ibridazione. Lo affianca il cambio 8LDCT a doppia frizione in bagno d’olio con otto rapporti, capace di gestire fino a 1.050 Nm e di passare da una marcia all’altra in meno di 20 millisecondi.

Lotus Type 135 apre la strada, poi toccherà a pick up e SUV

A portare al debutto il nuovo propulsore sarà Lotus, marchio del gruppo Geely, con la Lotus Type 135. Si tratta di una supersportiva a motore centrale posteriore attesa per il 2028, che punta a far rinascere la Esprit, uscita di scena nel 2004. Il W40 lavorerà all’interno di un sistema ibrido tradizionale non ricaricabile alla presa, con oltre 1.000 CV complessivi.

La casa inglese vuole contenere il peso dell’intera vettura sotto i 1.500 kg, un traguardo ambizioso. Parliamo di appena 300 kg in più rispetto a una Alpine A110 e di circa 800 kg in meno della Lamborghini Revuelto ibrida plug in.

La Type 135 però sarà soltanto una vetrina. Horse immagina il motore V8 anche per pick up e SUV fuoristrada, e la disposizione longitudinale permette di montarlo sia in posizione centrale posteriore sia anteriore. Il punto chiave sta proprio qui, in un otto cilindri modulare adatto a veicoli con architetture molto diverse, a un costo che i costruttori non riescono più a sostenere da soli.

General Motors ha investito oltre 1,7 miliardi di dollari, circa 1,5 miliardi di euro, nella sesta generazione dello Small Block, una spesa che si ripaga solo grazie agli enormi volumi di pick up e SUV di grandi dimensioni venduti negli Stati Uniti. Horse scommette sulla logica opposta, ovvero distribuire quell’onere tra chi non ha né i mezzi né i numeri di General Motors. In questa visione il motore diventa quasi un componente da catalogo, e il marchio che lo adotta può concentrare le proprie risorse sullo sviluppo del telaio o sull’esperienza di guida. Sulla carta il ragionamento economico regge, anche se i più critici si domandano quali costruttori possano davvero essere interessati a un V8 senza marchio proprio.

Fonte: TecnoAndroid