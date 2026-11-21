Con Windows 11 arriva una modifica a BitLocker pensata per semplificare la vita a chi lavora su computer aziendali. Microsoft ha infatti deciso di rendere più agevole la gestione del PIN TPM, cioè il codice richiesto prima dell’avvio del sistema operativo, permettendo agli utenti standard di configurarlo senza dover chiamare in causa un amministratore. Si tratta di un cambiamento che tocca un punto delicato, perché negli uffici la protezione dei dati deve sempre convivere con le necessità pratiche di chi usa le macchine ogni giorno.

La novità è comparsa nelle build preliminari di Windows 11 26H1 e riguarda soprattutto i dispositivi sottoposti a gestione centralizzata. L’idea di fondo è piuttosto chiara: rendere più accessibile una funzione di sicurezza importante, lasciando però le redini delle configurazioni ai responsabili IT. Una scelta che va nella direzione di misure di protezione meno legate a procedure complesse, senza che la semplicità si trasformi in una perdita di controllo.

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Cosa cambia con il PIN TPM su BitLocker

Per capire la portata dell’intervento conviene fare un passo indietro e partire dal funzionamento della tecnologia. BitLocker è il sistema di cifratura integrato in Windows, progettato per impedire che persone non autorizzate possano leggere i dati custoditi nelle unità di archiviazione. Accanto a lui lavora il TPM, il componente hardware che conserva le informazioni necessarie alla protezione crittografica. I due elementi funzionano insieme e costituiscono la base su cui si regge tutto il meccanismo.

La configurazione TPM+PIN aggiunge un ulteriore livello di verifica, che entra in gioco prima ancora che il sistema operativo si avvii. Fino a oggi, negli ambienti gestiti, gli account standard non avevano la possibilità di aggiungere da soli questo metodo di autenticazione. Serviva l’intervento di un amministratore, e quel passaggio in più poteva rallentare parecchio la distribuzione delle impostazioni di sicurezza all’interno di un’organizzazione.

Microsoft interviene proprio su questo limite. Gli utenti coinvolti potranno completare la procedura senza ottenere privilegi amministrativi, e il principio alla base della cifratura resta lo stesso. Quello che cambia è la facilità con cui le regole stabilite dall’azienda possono essere applicate. Per chi si occupa dell’infrastruttura informatica questo vuol dire mantenere una gestione controllata e, allo stesso tempo, ridurre una parte delle richieste di assistenza che finora arrivavano al supporto tecnico.

Come funziona la nuova configurazione con Microsoft Intune

La funzione è destinata ai computer amministrati tramite Microsoft Intune oppure attraverso strumenti di gestione compatibili. Spetta agli amministratori preparare le policy necessarie, comprese quelle che autorizzano gli utenti standard a configurare la protezione in autonomia. Prima di procedere con la distribuzione è indispensabile verificare la compatibilità dei dispositivi coinvolti, un controllo preliminare che non va sottovalutato.

Una volta soddisfatte tutte le condizioni richieste, Windows 11 può mostrare una notifica che invita a impostare il PIN di preavvio. Direttamente da quella schermata si avvia la procedura e si conferma il codice scelto, senza bisogno di coinvolgere il personale tecnico. Un percorso lineare, quindi, che toglie di mezzo un’attesa spesso fastidiosa per chi deve semplicemente mettersi al lavoro.

La sperimentazione richiede comunque una certa cautela. Microsoft segnala che applicare le policy a dispositivi che non dispongono ancora della funzionalità può creare problemi nella configurazione del protettore TPM+PIN e nel completamento della cifratura. Anche la conformità dei computer già protetti con il solo TPM va valutata con attenzione prima di estendere le modifiche al resto del parco macchine.

Fonte: TecnoAndroid