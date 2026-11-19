Con l’arrivo di iOS 27.3, previsto per il mese prossimo, gli abbonati a iCloud+ troveranno due vantaggi in più rispetto a quelli già inclusi nel servizio. Apple continua infatti ad arricchire la propria offerta in abbonamento e stavolta lo fa puntando con decisione sull’intelligenza artificiale. Da una parte arrivano limiti di utilizzo più generosi per Siri AI e per altre funzioni intelligenti, dall’altra c’è l’accesso esclusivo a una funzione piuttosto potente dell’app Comandi. Due novità che cambiano un po’ il peso del pacchetto, finora associato soprattutto allo spazio di archiviazione nella nuvola.

iCloud+ con iOS 27.3: limiti più alti per Siri AI e le altre funzioni intelligenti

Con la seconda beta di iOS 27.3, distribuita in questi giorni, è emerso un dettaglio importante. L’aggiornamento introduce dei limiti di utilizzo giornalieri per Siri AI e per alcune altre funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Il discorso riguarda in particolare quelle che si appoggiano a modelli eseguiti sui server di Apple e non direttamente sul telefono. Ogni dispositivo con iOS 27.3, iPadOS 27.3 o macOS 27.3 avrà quindi un accesso quotidiano limitato agli strumenti più avanzati. Parliamo delle richieste più complesse rivolte a Siri AI, di Image Playground, di alcuni strumenti di modifica presenti nell’app Foto e di altre funzioni ancora.

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Qui entra in gioco l’abbonamento. La maggior parte dei piani iCloud+ includerà soglie decisamente più alte, che crescono insieme allo spazio acquistato. Con il piano da 200GB i limiti giornalieri arrivano fino al doppio. Salendo al piano da 2TB si ottiene fino a 5 volte la quota standard, mentre con quello da 6TB si arriva fino a 10 volte. Il taglio più capiente, da 12TB, porta il tetto fino a 20 volte. L’unico livello escluso da questo trattamento è quello più economico, che costa circa 0,85 euro al mese e che quindi resterà con i limiti di base previsti per tutti gli altri utenti.

Il modello Cloud Pro dell’app Comandi diventa un’esclusiva

La seconda novità riguarda l’app Comandi, molto amata da chi ama automatizzare le operazioni su iPhone, iPad e Mac. Al suo interno c’è un’azione chiamata “Usa modello”, che permette di scegliere fra diverse opzioni per elaborare le richieste. Si può puntare su Cloud, su Cloud Pro, sul modello che lavora direttamente sul dispositivo oppure su ChatGPT. Una libertà di scelta che finora era aperta a tutti senza particolari distinzioni.

Con iOS 27.3 le cose cambiano. L’accesso al modello Cloud Pro sarà riservato agli abbonati iCloud+ con un piano da 200GB o superiore. Chi non ha sottoscritto alcun piano non vedrà proprio comparire questa opzione nell’elenco. Anche in questo caso vale la stessa logica a scaglioni adottata per gli altri strumenti di intelligenza artificiale. Secondo il documento di supporto pubblicato da Apple, il piano da 200GB garantisce i limiti standard, quello da 2TB offre un accesso 5 volte superiore, il piano da 6TB arriva a 10 volte e quello da 12TB tocca le 20 volte.

Un abbonamento che va oltre lo spazio di archiviazione

Già prima di questo aggiornamento iCloud+ offriva parecchio di più rispetto al semplice spazio extra nella nuvola. Con iOS 27.3 il servizio diventa però una risorsa concreta anche per chi sfrutta in modo intensivo le funzioni di intelligenza artificiale di Apple, dagli assistenti vocali alle automazioni più elaborate. Chi usa spesso Siri AI o costruisce comandi complessi avrà insomma un motivo in più per valutare un piano di livello superiore.

Il servizio si può sottoscrivere come abbonamento singolo oppure all’interno del pacchetto Apple One, che comprende anche Apple TV, Apple Music e altri servizi dell’azienda.

Fonte: TecnoAndroid